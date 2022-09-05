قتلى وجرحى في تفجير يستهدف السفارة الروسية في كابل

وقع صباح اليوم الاثنين، تفجير بالقرب من الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل.

وفيما ذكر الإعلام الروسي أن ما بين 15 إلى 20 شخصا قتلوا أو أصيبوا بسبب الانفجار في كابل، أكدت الخارجية الروسية مقتل اثنين من موظفيها في الهجوم الانتحاري على السفارة.

وقالت الشرطة الأفغانية إن انتحاريا فجر عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابول، مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.

وقال مولوي صابر، قائد منطقة الشرطة التي وقع فيها الهجوم لرويترز “تعرف حراس السفارة الروسية (طالبان) على الانتحاري قبل أن يصل إلى الهدف وأطلقوا النار عليه”.

ونقلت رويترز عن وكالة تاس الروسية قولها إن دبلوماسيا روسيا وعنصر من أمن السفارة أصيبا جراء التفجير.

تفيد الأنباء الواردة من أفغانستان بمقتل اثنين من موظفي السفارة الروسية في هجوم انتحاري في كابل. وذكرت وكالة رويترز أن انتحاريا هاجم إحدى بوابات السفارة الروسية في كابل مما أدى إلى وقوع ضحايا.

ونقلت رويترز عن الشرطة في أفغانستان تأكيدها أن عناصر حركة طالبان أطلقت النار باتجاه المهاجم الانتحاري قبل تفجير نفسه.

وروسيا من الدول القليلة التي احتفظت بسفارة في كابل بعد سيطرة طالبان على البلاد منذ أكثر من عام. على الرغم من أن موسكو لا تعترف رسميا بحكومة طالبان، إلا أنهم يجرون محادثات مع المسؤولين بشأن اتفاقية لتوريد البنزين والسلع الأخرى.

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