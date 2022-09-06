الأنثروبولوجيا أو علم الانسان: العلم الذي لايهتم به العرب / 2

ترجمة د.احمد مغير

المجالات الفرعية للأنثروبولوجيا

كما أشرنا سابقا ، فإن اهتمامات الأنثروبولوجيا وموضوعها واسعة النطاق. وينقسم عادة إلى أربعة مجالات فرعية رئيسية. هذه هي: الأنثروبولوجيا الفيزيائية اوالجسمية او البدنية ، الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية ، الأنثروبولوجيا اللغوية والأنثروبولوجيا الأثرية. في بعض الأحيان ، تتم إضافة الأنثروبولوجيا التطبيقية كحقل فرعي خامس. وفيما يلي مناقشة موجزة للحقول الفرعية الرئيسية الأربعة.

الأنثروبولوجيا الفيزيائية اوالجسمية او البدنية

الأنثروبولوجيا الجسمية او البدنية هي فرع الأنثروبولوجيا الأكثر ارتباطا بالعلوم الطبيعية ، وخاصة علم الأحياء هذا هو السبب في أنه غالبا ما يطلق عليه الأنثروبولوجيا البيولوجية. يدرس الأبعاد البيولوجية للبشر ، بما في ذلك التطور البيولوجي ، والاختلافات الجسمية بين السكان المعاصرين ، وبيولوجيا وسلوك الرئيسيات)القرود العليا) غير البشر. تنقسم الأنثروبولوجيا الجسمية نفسها إلى ثلاثة مجالات خاصة للدراسة: الأنثروبولوجيا القديمة وعلم الرئيسيات و الأنثروبومتريا.

الأنثروبولوجيا القديمة: هو تخصص فرعي في الأنثروبولوجيا الجسمية يهتم بالبحث عن بقايا الحفريات من عصور ما قبل التاريخ لتتبع تطور الخصائص الجسمية والاجتماعية والثقافية البشرية البارزة. الأنثروبولوجيا القديمة هي دراسة التطور البشري من خلال تحليل البقايا الأحفورية. يستخدم علماء الأنثروبولوجيا القديمة مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة حتى الآن ، ويوضحون ويقارنون العظام الأحفورية لتحديد الروابط بين البشر المعاصرين وأسلافهم البيولوجيين .

على الرغم من النظرية الداروينية للأصول البشرية والمشهود لها للغاية ، والتي تفيد بأن البشر يتطورون من أشكال الحياة الدنيا ، فقد يكون من المناسب القول إن العديد من الكتاب في الدائرة التطورية يجادلون بأن هناك حدودا للأدلة الأحفورية وأن الأنثروبولوجيا القديمة لديها العديد من المشاكل التي يجب معالجتها. النظرية العظيمة للتطور الدارويني تعتمد على القليل من الأدلة ويدرك علماء الأنثروبولوجيا القديمة هذا القيد ، لكن روايات الكتب الدراسية لأصول البشر تميل إلى إهمالها.

علم الرئيسيات: تعد دراسة بيولوجيا وسلوك الرئيسيات ، أي الحيوانات التي تشبه البشر من حيث البنية الفسيولوجية والتشريحية ، مجالا مهما في الأنثروبولوجيا الفيزيائية. يراقب علماء الرئيسيات مثل الغوريلا والشمبانزي والجيبون وإنسان الغاب في موائلها الطبيعية للتأكد من أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الرئيسيات والبشر . تساعدنا أبحاث الرئيسيات على فهم ما يشاركه البشر مع الحيوانات الأخرى ، وما الذي يجعها جزء من العالم الطبيعي وخصائصها الفريدة .

الأنثروبومتريا: تشكل دراسة الاختلافات البشرية في وبين المجموعات السكانية المختلفة في الزمان والمكان ، والبيئة البشرية ، وعلم الوراثة السكانية ، وما إلى ذلك ، الاهتمامات المركزية لهذا الاختصاص الفرعي من الأنثروبولوجيا الفيزيائية. هذه الاختلافات الجسدية قد تكون من حيث فصائل الدم وألوان البشرة وشكل الجمجمة وشكل الوجه وملمس الشعر وما شابه ذلك. يسلط علم الأنثروبومتريا بعض الضوء على كيفية مساعدة الخصائص الفيزيائية المختلفة للمجموعات البشرية على التكيف في البيئات الجغرافية المختلفة. علم الوراثة السكانية ، تلعب دراسة الوراثة البيولوجية دورا مهما في علم الأنثروبومتريا ، ما يسمى أحيانا بالأنثروبولوجيا البيولوجية.

وقد أدى التحقيق في الاختلافات البشرية بين السكان الأحياء إلى تطبيق المعرفة في حل المشاكل العملية. تطوير تخصص يعرف باسم الأنثروبولوجيا الجنائية هي واحدة من نتائج هذه المحاولات. الأنثروبولوجيا الجنائية هي تحديد بقايا الهيكل العظمي البشري للطب والأغراض القانونية. يعمل علماء الأنثروبولوجيا الجنائية في كثير من الأحيان مع أخصائيي الحقول الجنائية الآخرين في المساعدة في التحقيقات الجنائية. يحاول علماء الأنثروبولوجيا الجنائية تحديد الجنس والعمر عند الوفاة وخلفية الأجداد ومقاييس الفرد المتوفى. وباستخدام هذه المعرفة، يحدد علماء الأنثروبولوجيا الجنائية ضحايا الحوادث، وضحايا الحرب، وضحايا جرائم القتل، وبقايا الهياكل العظمية في مقابر لا تحمل علامات.

الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية

وهي تهتم بالأبعاد الاجتماعية والثقافية للشعوب الحية؛ مع وصف وتحليل حياة الناس وتقاليدهم . تدرس الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية الحياة الاجتماعية و الرموزغير المادية والمادية للمجتمعات البشرية المعاصرة والحديثة تاريخيا ، مع أخذ مفهوم الثقافة مركزيا كهدف. يجري علماء الأنثروبولوجيا الثقافية دراسات عن الشعوب الحية ، في معظم الأحيان من خلال زيارة والعيش بين أشخاص معينين لفترة طويلة من الزمن ، عادة ما تكون سنة أو أكثر . يقومون بعمل ميداني بين الأشخاص الذين يدرسونهم ويصفون نتائج تحقيقاتهم في شكل كتب ومقالات تسمى الإثنوغرافيا. تهتم الأنثروبولوجيا الثقافية أيضا بعمل تعميمات حول أوجه التشابه والاختلاف بين شعوب العالم والبحث عن تفسيرات لها. أولئك الذين يجرون دراسات مقارنة لتحقيق هذه الأهداف النظرية يطلق عليهم علماء الإثنولوجيا. وهكذا ، هناك جانبان مهمان للأنثروبولوجيا الاجتماعية / الثقافية هما الإثنوغرافيا والإثنولوجيا. الأول دراسة تجريبية أو وصف لثقافة وطرق حياة مجموعة معينة من الناس ، في حين أن الأخير هو دراسة نظرية لأوجه التشابه والاختلاف بين المجموعات البشرية في العالم ، في الماضي أو الحاضر.

هناك العديد من المجالات المتخصصة الأخرى للدراسة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية أو الثقافية. وتشمل بعض هذه العوامل: أنثروبولوجيا الفن ، الأنثروبولوجيا الطبية ، الأنثروبولوجيا الحضرية / الريفية / الاقتصادية ، الأنثروبولوجيا السياسية ، الأنثروبولوجيا الإنمائية ، أنثروبولوجيا الدين ، الأنثروبولوجيا القانونية ،الأنثروبولوجيا الديموغرافية او السكانية ، الأنثروبولوجيا البيئية ، الأنثروبولوجيا النفسية ، علم الموسيقى العرقية ، إلخ.

الأنثروبولوجيا الأثرية

يدرس علم الآثار طرق حياة الشعوب السابقة من خلال التنقيب عن البقايا المادية التي تركوها وراءهم وتحليلها فالقطع الأثرية هي البقايا المادية للمجتمعات البشرية . يدرس علماء الآثار أيضا الحقائق البيئية ، وآثار الأقدام على البيئة من قبل المجتمعات السابقة. وهذا يساعد على الكشف عن الطريقة التي تفاعلت بها المجتمعات البشرية مع نظمها البيئية المحلية. يتم جمع الأدوات والحلي والفخار وعظام الحيوانات والمواد الهيكلية البشرية والأدلة على كيفية عيش الناس في الماضي البعيد وتحليلها بشكل منهجي.

الأنثروبولوجيا الأثرية لها ثلاثة أهداف رئيسية: 1) تصنيف وتسلسل الثقافة المادية. 2) إعادة بناء أساليب الحياة القديمة؛ 3) شرح وتحديد العمليات الثقافية. تشمل بعض فروع الدراسة في علم الآثار ما يلي:

علم آثار ما قبل التاريخ: علم آثار ما قبل التاريخ يبحث في عصور ما قبل التاريخ البشرية. هذه هي الفترات الزمنية في منطقة معينة ما قبل تطور فن الكتابة. يدرس العديد من علماء الآثار الأنثروبولوجيين المجتمعات التي لم تترك وراءها أي سجلات مكتوبة. يستخدم علم آثار ما قبل التاريخ بقايا المواد لإعادة بناء طرق حياة ما قبل التاريخ. كما يدرس الشعوب المعاصرة التي تتشابه أنماط حياتها أو تماثل أنماط حياة الشعوب القديمة. على سبيل المثال ، من خلال دراسة طرق حياة مجتمعات الصيادين وجامعي الثمار الحالية ، يمكن لعلماء آثارعصور ما قبل التاريخ اكتساب نظرة ثاقبة حول الطرق التي عاشت بها الشعوب القديمة التي تبحث عن الطعام. علم الآثار العرقية: يمكن اعتبار هذا جانبا من جوانب علم الآثار ما قبل التاريخ. إنه نهج للقياس الإثنوغرافي يقوم فيه علماء الآثار بملاحظتهم الخاصة للثقافات المعاصرة بدلا من الاعتماد على المعلومات التي يقدمها علماء الأنثروبولوجيا الثقافية.

علم الآثار التاريخي: يستخدم الأدلة التي توفرها البقايا المحفورة لتعزيز فهمنا للشعوب التاريخية; أي الشعوب التي لديها كتابات والتي تتوفر عنها سجلات مكتوبة. يدرس علماء الآثار التاريخية المواقع التي يعود تاريخها إلى العصور التاريخية. كان هدف الكثير من عمل علماء الآثار التاريخيين هو المساعدة في الحفاظ على المواقع التاريخية .

علم الآثار الكلاسيكي: هو جانب من جوانب علم الآثار التاريخي. وهو يتعامل في المقام الأول مع الحضارات والإمبراطوريات القديمة في أوروبا والشرق الأوسط ، بما في ذلك مصر واليونان والرومانية والفارسية ، أكسوم ، إلخ.

هناك العديد من المجالات المتخصصة الأخرى للدراسة والبحث في علم الآثار مثل علم الآثار الصناعي ، وعلم الآثار تحت الماء ، وعلم الآثار البحرية ، وعلم الآثار المعرفي ، وعلم الآثار التجريبي ، والآثار الكتابية ، وإدارة الموارد الثقافية ، وهلم جرا.

الأنثروبولوجيا اللغوية

اللغويات هي الدراسة العلمية للغة. يصف اللغويون ويحللون أنماط الصوت ومجموعات الأصوات ومعاني وبنية الجملة في اللغات البشرية. كما أنها تحاول تحديد كيفية ارتباط لغتين أو أكثر. تاريخيا ، يهتم اللغويون الحديثون بشكل خاص بما إذا كانت جميع اللغات البشرية تشترك في أي سمة مشتركة عالمية. تشير بعض الأعمال الحديثة إلى أن الأطفال الرضع يولدون بمعرفة مجموعة من القواعد العامة التي تسمح لهم باكتشاف القواعد المحددة للغة من حولهم وصياغة جمل جديدة من خلال تطبيق هذه القواعد.غالبا ما تستخدم مصطلحات الأنثروبولوجيا اللغوية ، اللغويات الانثروبولوجية واللغويات العرقية بالتبادل في أدبيات الأنثروبولوجيا اللغوية. ومع ذلك ، فإن المصطلح الأكثر تفضيلا هو الأنثروبولوجيا اللغوية. يتم تعريفه على أنه “دراسة الكلام واللغة في سياق الأنثروبولوجيا ، إنها دراسة اللغة كمورد ثقافي والتحدث كممارسة ثقافية”.

تركز الأنثروبولوجيا اللغوية عادة على اللغات غير المكتوبة (أي اللغات التي ليس لها شكل من أشكال الكتابة ، واللغات التي تستخدمها الشعوب الأصلية في المجتمعات غير الغربية). وهي تهتم بشكل خاص بالعلاقات بين اللغة والجوانب الأخرى للسلوك البشري والفكر. قد يصف علماء الأنثروبولوجيا اللغوية ويحللون لغة غير معروفة حتى الآن للعلوم اللغوية. أحد فروع الأنثروبولوجيا اللغوية، يسمى علم اللغة الاجتماعي يهتم بكيفية استخدام اللغة في سياقات اجتماعية مختلفة. على سبيل المثال ، ما هو أسلوب الكلام الذي يجب استخدامه مع الأشخاص ذوي المكانة الاجتماعية الأعلى؟ كيف يستخدم زعيم سياسي محلي اللغة لكسب ولاء الناس؟ ما الذي يمكن أن تخبره تسمية أجزاء مختلفة من البيئة الطبيعية والاجتماعية عن تصور الناس لبيئاتهم؟ وهناك فرع ثان مهم يسمى اللغويات التاريخية يركز على مقارنة وتصنيف اللغات المختلفة لتمييز الروابط التاريخية بينها. هذا البحث اللغوي التاريخي مفيد بشكل خاص في تتبع طرق الهجرة لمختلف المجتمعات عبر الزمن. فرع آخر ، يسمى اللغويات البنيوية ، يدرس بنية الأنماط اللغوية. يقارن اللغويون البنيويون الأنماط النحوية والعناصر اللغوية الأخرى لمعرفة كيف تتشابه وتختلف اللغات المعاصرة مع بعضها البعض.

الأنثروبولوجيا التطبيقية

غالبا ما ينظر إلى الأنثروبولوجيا التطبيقية ، وهي تطبيق المعرفة والأساليب والنهج الأنثروبولوجية لحل المشكلات البشرية ، على أنها فرع رئيسي خامس من الأنثروبولوجيا ، على الرغم من أنها ليست راسخة مثل المجالات الأربعة المعروفة تقليديا. الأنثروبولوجيا التطبيقية تنطوي على استخدام البيانات التي تم جمعها في مجالات فرعية أخرى من الأنثروبولوجيا في محاولة لمعالجة المشاكل المجتمعية المعاصرة. أصبح علماء الأنثروبولوجيا مهتمين بشكل متزايد بالتعامل العملي مع المشاكل البشرية وقد تشمل المشاكل: البيئية أو التكنولوجية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية. يعمل عالم الأنثروبولوجيا التطبيقية الآن في العديد من المجالات ذات الصلة مثل التعليم والطب والتنمية والأعمال التجارية والزراعة والجريمة والفقر الحضري ، وما إلى ذلك .

مساهمات الأنثروبولوجيا

يمكن تصنيف مساهمات الأنثروبولوجيا في ما يلي :

1. تمنحنا الأنثروبولوجيا نظرة ثاقبة على طرق وأنماط الحياة المختلفة لمجتمع معين ، لفهم المنطق وراء ومبررات الأنشطة والسلوك البشري.

2. تساعدنا الأنثروبولوجيا أيضا على فهم طرق حياتنا الخاصة. تبدو لنا العديد من جوانب حياتنا طبيعية ، لذلك لا نعرف المنطق الكامن وراءها. على سبيل المثال ، يفترض أن تناول طعام معين أمر طبيعي لأولئك الذين يكون هذا العنصر الغذائي هو الغذاء الأساسي (الرئيسي) في مجتمعهم ولكن في مجتمع آخر قد يبدو هذا غريبا. من خلال دراسة الأنثروبولوجيا ، ننظر إلى أنفسنا من خلال طرق حياة الآخرين. عندما ندرس الأنثروبولوجيا ، نتعرف على طرق حياة مختلفة عن طرق حياتنا ، وبالتالي نحصل على فرصة لتقدير وفهم أنفسنا.

3. تساعدنا الأنثروبولوجيا على مكافحة التحيزات والتمييز. إنه يساعدنا على مكافحة المركزية العرقية. الموقف القائل بأن ثقافة المرء وطريقة حياته الخاصة هي مركز العالم والأفضل على الطلاق. وينشأ هذا من الجهل بالجماعات العرقية الأخرى وأساليب حياتها.

4.تستخدم الأنثروبولوجيا أيضا كأداة للتنمية. الأنثروبولوجيا التطبيقية ، هنا ، هي تطبيق المعرفة الأنثروبولوجية ونتائج البحوث في حل بعض المشاكل الاجتماعية أو في تنفيذ خطط لمشروع.

بالإضافة إلى النقاط المذكورة أعلاه ، يمكننا إثبات مساهمات الأنثروبولوجيا على النحو التالي:

1. بسبب نطاقها الواسع ، تسمح لنا الأنثروبولوجيا بفهم التطور البيولوجي والتكنولوجي والثقافي للبشرية على مدى فترة طويلة من الزمن في التطور البشري.

2. بسبب نهجها المقارن للبشرية ، تسمح لنا الأنثروبولوجيا بفصل ما هو فريد من نوعه في طريقة حياتنا عما هو عام لجميع الناس.

3- وبسبب نهجها النسبي، تساعدنا الأنثروبولوجيا على أن نكون أكثر حساسية وتقديرا للتنوع الثقافي والتباين. يساعدنا على تجنب بعض سوء الفهم الذي ينشأ عادة عندما يتصل أفراد من تقاليد ثقافية مختلفة. تقلل الأنثروبولوجيا من المركزية العرقية من خلال غرس تقدير التنوع الثقافي. يمكن أن تساعدنا الأنثروبولوجيا على إدراك أنه عندما نتفاعل مع أشخاص من تقاليد ثقافية أخرى ، فإن أفعالهم لا تهدف دائما إلى معنى ما قد نعتقده ، وبالتالي يمكن تجنب الكثير من سوء الفهم.

4- يقدم علماء الأنثروبولوجيا نهجا شاملا لوكالات التنمية الوطنية والدولية.

5- يستخدم علماء الأنثروبولوجيا خبراتهم في مواضيع معينة لصياغة طرق عملية للتعامل مع المشاكل الاجتماعية الفورية. علماء الأنثروبولوجيا الطبية ، على سبيل المثال ، يحققون في العلاقة المتبادلة بين صحة الإنسان والتغذية والمعتقدات والممارسات الثقافية.

بشكل عام ، يمكن للأنثروبولوجيا أكثر من أي علوم أخرى ، أن تكشف عن طرق المعيشة البديلة التي طورتها شرائح متنوعة من البشرية.

العلاقة بين الأنثروبولوجيا والتخصصات الأخرى

التشابه بين الأنثروبولوجيا والتخصصات الأخرى : الأنثروبولوجيا تشبه العلوم الاجتماعية الأخرى من حيث موضوعها. جميع العلوم الاجتماعية مثل علم الاجتماع وعلم النفس والعلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ ، وما إلى ذلك ، تدرس ، بطريقة أو بأخرى ، المجتمع البشري وطرق حياته. تتداخل الأنثروبولوجيا بشكل كبير مع التخصصات الأخرى التي تدرس المجتمع البشري. على سبيل المثال، من المرجح أن يجمع العاملون الميدانيون الأنثروبولوجيون معلومات عن الزراعة في المجتمع، وأنماط القيادة، والمعتقدات حول الكون (العالم المادي)، والموسيقى وأشكال الفن. قد يجدون أنه من المفيد التعرف على أعمال الاقتصاديين والجغرافيين ، علماء السياسة والفلاسفة وعلماء الأساطير والفنانين أو مؤرخي الفن. قد يقرأون أعمال المؤرخين وعلماء الاجتماع والروائيين والاقتصاديين وعلماء النفس وعلماء السياسة الذين يكتبون أيضا عن المنطقة. وهكذا فإن الأنثروبولوجيا تتقاطع مع العديد من التخصصات ، وتشمل العديد من الموضوعات التي يعتبرها علماء آخرون مقاطعتهم الخاصة كالقانون ، والدين ، والسياسة ، والأدب ، والفن ، وما إلى ذلك.

الاختلافات بين الأنثروبولوجيا والتخصصات الأخرى : تختلف الأنثروبولوجيا عن العلوم الاجتماعية الأخرى والعلوم الإنسانية من خلال نطاقها الواسع ونهجها ووحدة التحليل والأساليب المستخدمة إنه يدرس البشرية بأكملها. في نهجها ، تدرس الأنثروبولوجيا وتحلل طرق الحياة البشرية بشكل كلي ومقارن ونسبي. وحدة تحليلها هي مجتمع صغير النطاق. أي أنها مهتمة بمجموعة من الأشخاص الذين لديهم طرق حياة بسيطة ومتجانسة إلى حد ما. في طريقتها في البحث ، فهي فريدة من نوعها في هذا العمل الميداني الموسع بين المجتمع المدروس وتطوير المعرفة الحميمة لعوالم الحياة في المجتمع مع ملاحظة المشاركين.

ترجمة : د.أحمد المغير /طبيب اختصاصي وباحث المصدر: Introduction to Sociocultural Anthropology

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