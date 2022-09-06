الإطاحة بشبكة تنشط بالتزوير والاحتيال وسرقة أموال الدولة في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الاثنين، الإطاحة بشبكة تنشط عملياتها الإجرامية بالتزوير والاحتيال وسرقة أموال الدولة من المصارف الحكومية في مركز المحافظة .

وذكرت الوزارة في بيان أنه”بعد ورود معلومات من مصادر موثوقة حول وجود مجموعة مؤلفة من (3) أفراد بينهم امرأة تعمل بترويج المعاملات في المصارف الحكومية ، واستحصالهم على مبالغ مالية ضخمة من خلال تقديم الوثائق المزورة لاستلام السلف والقروض، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مكافحة إجرام ميسان واطلاع قاضي التحقيق بحيثيات القضية لاستحصال الموافقات الاصولية”.

وأضافت، أن”الفريق باشر العمل ومن خلال البحث والتعمق والاعتماد على المصادر الموثوقة لتدعيم الإجراءات الخاصة بعملية القاء القبض ، مما أسفرت هذه الإجراءات من الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية والذين كانوا متواجدين بأحد الكافيهات ضمن مدينة العمارة”.

وأشارت إلى، انه”تم ضبط بحوزتهم وثائق مزورة متنوعة وماستر كارد وكتب تأييد تابعة لموظفي الدولة وقد اعترفوا المتهمين صراحة بالتهم المنسوبة اليهم وصدقت أقوالهم بدائياً وقضائياً “.

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