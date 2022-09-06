Posted on by

الاطار يطرح خيار استبدال شياع بمرشح جديد توافقي

الاطار يطرح خيار استبدال شياع بمرشح جديد توافقي

اكد النائب عن دولة القانون احمد الفواز، الاثنين، امكانية استبدال مرشح بديل عن محمد شياع في حال توافق المصلحة العامة، مبينا انه لا يمكن ان تتوقف العملية السياسية على شخص معين.

وقال الفواز في حوار متلفز  ان ” اختيار بديل عن محمد شياع قابل للنقاش وخاضع لوجهات النظر خدمة لمصلحة وأبناء الجمهور الشيعي”.

واضاف ان “الصراع السياسي يتطلب تحمل جميع القوى مسؤولية فتح باب الحوار وان على القوى الشروع بتشكيل حكومة خدمية على عاتقها إقرار الموازنة الاتحادية “.

وتابع ان ” تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لاعادة جسور الثقة مع المواطن وضمان نجاح العملية الديمقراطية وعلى الجانب الكردي حسم موضوع اختيار رئيس الجمهورية بطريقة توافقية او عبر الفضاء السياسي “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close