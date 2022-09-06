الاطار يطرح خيار استبدال شياع بمرشح جديد توافقي

اكد النائب عن دولة القانون احمد الفواز، الاثنين، امكانية استبدال مرشح بديل عن محمد شياع في حال توافق المصلحة العامة، مبينا انه لا يمكن ان تتوقف العملية السياسية على شخص معين.

وقال الفواز في حوار متلفز ان ” اختيار بديل عن محمد شياع قابل للنقاش وخاضع لوجهات النظر خدمة لمصلحة وأبناء الجمهور الشيعي”.

واضاف ان “الصراع السياسي يتطلب تحمل جميع القوى مسؤولية فتح باب الحوار وان على القوى الشروع بتشكيل حكومة خدمية على عاتقها إقرار الموازنة الاتحادية “.

وتابع ان ” تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لاعادة جسور الثقة مع المواطن وضمان نجاح العملية الديمقراطية وعلى الجانب الكردي حسم موضوع اختيار رئيس الجمهورية بطريقة توافقية او عبر الفضاء السياسي “.

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