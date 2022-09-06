الاعرجي: خطر الإرهاب والمخدرات أبرز التحديات التي تواجه العراق والمنطقة

وأضاف البيان، انه “خلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين

و

، وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال تبادل الخبرات العسكرية والأمنية والاستخبارية، فضلا عن استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود”.