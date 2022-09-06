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الجالية الفلسطينية في نورنبرغ تعقد لقاءها الشهري

برلين: عقدت الجالية الفلسطينية في ألمانيا بمدينة نورنبرغ لقاءها الشهري، الذي تخللها نقاشات حول دور الجالية الفلسطينية وأهميته في صنع القرار الفلسطيني، وصيانة الهوية الفلسطينية، وأهمية الدور الوطني الذي تلعبه للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها كما أكدت قرارات الشرعية الدولية، وحقهم بتقرير مصيرهم.

كما تم مناقشة ضرورة إندماج الجالية الفلسطينية في المجتمعات الأوروبية بالطريقة التي لا تؤثر على الهوية الوطنية الفلسطينية، والإلتزام بقوانين الدول المضيفة، للعمل على تأمين أوسع تأييد أوروبي للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، وفضح سياسة إسرائيل العنصرية والإستعمارية، التي مازالت ترتكب كل يوم العديد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

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