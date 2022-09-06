الدفاع يدعو منتسبي الجيش والكيانات المنحلّة لتقديم معاملات التقاعد

حريق ثان بمخيم للآيزيديين بعد يومين من حادث باجد كندال

المحافظات – مراسلو (الزمان)

دعت وزارة الدفاع ، منتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة الى مراجعة مديرية شؤون المحاربين لتقديم المعاملات التقاعدية. وطالبت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس (منتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة ممن لم يتمكنوا من المراجعة بسبب الظروف الأمنية السابقة، بمراجعة المديرية العامة لشؤون المحاربين في بغداد أو المكاتب التابعة لها في المحافظات، لغرض تقديم المعاملات التقاعدية الخاصة بهم، وكل حسب منطقة سكناه)، واضاف ان (دائرة الامور الطبية العكسرية في الوزارة تدعو منتسبي الوزارة المرفقة اسماؤهم في قوائم نشرتها على صفحتها الرسمية في فيسبوك ، الى مراجعة اللجان الطبية العسكرية المشكلة في المديرية آنفاً، وكل حسب الموعد المحدد له حتى 20 أيلول الجاري). الى ذلك ،نفذت طائرات القوة الجوية ومن خلال اف 16? ? ضربات جوية استهدفت أوكار داعش في صلاح الدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى خلال العملية معالجة 4 مضافات في جبال مكحول ضمن قاطع عمليات صلاح الدين ،بالتعاون المشترك مع فوج واسط في جهاز مكافحة الإرهاب). وفي بابل ،دمرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التبعة لوزارة الداخلية، وكراً لداعش والعثور على مواد متفجرة في المحافظة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الوكالة ،شرعت بعمليات نوعية استندت إلى معلومات دقيقة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام،حيث عثرت على وكر لداعش بداخله افرشة ومعدات طبخ ومواد غذائية ضمن منطقة البهبهاني)، ولفت الى ان (القوة عشرت ايضا على 25 كيلوغراما من مادة تي ان تي ضمن منطقة الرويعية).في غضون ذلك ،القت القوات الامنية ، القبض على ثمانية مطلوبين قضائياً، بينهم متهم بالإرهاب وعصابة نفذت جريمة قتل ببغداد.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أن (قوة من فرقة المشاة السادسة، تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة اربعة إرهاب بعد أن وردت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجوده ضمن قاطع المسؤولية ورصد تحركاته في منطقة واحد آذار ضمن قضاء ابي غريب)، واشار الى ان (قوة من اللواء الثالث ضمن الفرقة الأولى شرطة اتحادية ،نجحت في اعتقال عصابة نفذت جريمة القتل العمد، مكونة من متهمين اثنين).

مؤكدا ان (مفارز مديرية شؤون السيطرات واثناء التفتيش الدقيق للمركبات والاشخاص وتفعيل حاسبات المطلوبين للقضاء ،القت القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة اثناء محاولتهم دخول العاصمة عبر سيطرات آمرية ابي غريب والانتصار والتاجي وشاطئ دجلة). وفي اربيل ، نشب حريق ثان في مخيم هرشم للنازحين الإيزديين في المحافظة ، أسفر عن احتراق ستة منازل كرفانية بالكامل، دون تسجيل خسائر بشرية. وقال شهود عيان ان (الحريق التهم ستة مساكن كرفانية بالكامل، وأن أشخاصا من السكان انتبهوا لوقوع الحريق وأبلغوا الاخرين بإخلاء مساكنهم، لكن كل موجودات الكرفانات قضى عليها الحريق). ويأتي الحادث بعد يومين من حريق داخل مخيم باجد كندال في زاخو. بدوره،قال الناشط الحقوق حسين الزبيدي في تغريدة على توتير تابعتها (الزمان) امس (الحريق المؤلم لا يثير تساؤلات عن سببه وضرورة تلافيه مستقبلا ،بل الاهم من ذلك متى يعود النازحون عودة كريمة الى مناطقهم واغلاق هذه المخيمات الطارئة بشكل تام؟).

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