الزهايمر.. 3 أسباب تؤدى إلى الإصابة بـ الخرف لا تقترب منها

ووفقا لما نشره موقع eatthis، فإن مرض الزهايمر ليس نتيجة حتمية للشيخوخة، لافتا إلى أن هناك أشياء أخرى من الممكن أن تؤدى إلى الزهايمر بغض النظر عن كبر السن أو الشيخوخة.

وهذه الأسباب هى:

السمنة وزيادة الوزن

كشفت الدراسات الطبية عن ارتباط السمنة بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر؛ حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30% أو أكثر معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 31%.

إهمال الرياضة

وأكدت الدجراسات الطبية أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف؛ حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بالنشاط البدنى أقل عرضة لتجربة تدهور فى وظائفهم العقلية، ولديهم خطر أقل للإصابة بـ الزهايمر.

داء السكرى

كشفت الدراسات أن داء السكرى من النوع 2 مرتبط بمرض الزهايمر، حيث يُطلق على مرض الزهايمر اسم “داء السكرى من النوع 3″، بسبب الخصائص الجزيئية والخلوية المشتركة بينهما.