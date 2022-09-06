الهجرة النيابية : تنتقد حكومة الكاظمي لإهمالها النازحين

انتقد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان علي، اليوم الثلاثاء، حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي لعدم الوفاء بالتعهدات التي اطلقها تجاه انهاء معاناة النازحين.

وقال سليمان في حديث، أن “الالاف من النازحين يعيشون في المخيمات وفي ظروف قاسية وأمام تلك الظروف نجد هناك قصورا حكوميا كبيرا اتجاههم”.

وأضاف، أن “معاناة النازحين مازالت مستمرة وهم يتحملون الجوع والعطش والأوبئة والأمراض ويتعرضون لظروف جوية قاسية والحكومة تقابل ذلك بالتجاهل لمعاناتهم الإنسانية”.

ودعا ” الحكومة لأخذ دورها بإغاثة النازحين والابتعاد عن الروتين والوقوف بحزم لإرجاعهم إلى مناطق سكانهم الاصلية”، مؤكدا أن “الكاظمي لم يف بالوعود التي قطعها تجاه النازحين عندما انتخب لرئيس الوزراء”.

واندلع حريق، اليوم الثلاثاء، في مخيم هرشم للنازحين الايزيديين في محافظة أربيل، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.انتهى/ 25ح

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