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تصريحات جديدة من العراق بخصوص زوار الاربعين الايرانيين-

تصريحات جديدة من العراق بخصوص زوار الاربعين الايرانيين- عاجل

قال وزير الداخلية الايراني ،احمد وحيدي ،الاثنين ،ان الحكومة العراقية اكدت لايران ان الوضع الامني سيكون جيدا في العراق بالنسبة لزوار الاربعين.

وبحسب تقرير موقع “ايرنا” الايراني الذي ترجمته (بغداد اليوم )، وفي إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بالنسبة لزوار الأربعين ، قال وحيدي إنه” تم القيام بعمل جيد على حدود البلاد لتسهيل اجراءات الزيارة على الزوار”

مضيفاً انهم”يمكنهم بسهولة مغادرة البلاد من الحدود البرية ولا توجد مشاكل في هذا الصدد”.

وفي إشارة إلى قضية الأمن في العراق ، أكد وزير الخارجية أن “الحكومة العراقية أكدت لإيران أنه ستكون هناك ظروف وأمن جيدان لزوار الأربعين في العراق”.

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