توافق في العراق على انتخابات مبكرة.. والصدر:لن يحكم فينا ابن الدعي

بغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬

بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬مساعدة‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬بربارا‭ ‬ليف‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬حكومية‭ ‬عراقية،‭ ‬

اتفقت‭ ‬السلطات‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬غالبية‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬لتسوية‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬وأدت‭ ‬الى‭ ‬صدامات‭ ‬مسلحة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬قاطع‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬بزعامة‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الاجتماع‭ ‬والعملية‭ ‬السياسية‭ ‬برمتها‭.‬وأكد‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬الاثنين،‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الإصلاح،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬قاطع‭ ‬ممثلوه‭ ‬أعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬للحوار‭ ‬الوطني‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬الكاظمي‭. ‬وقال‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬له‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬‮«‬استمروا‭ ‬على‭ ‬الإصلاح‭ ‬مهما‭ ‬حدث‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭: ‬‮«‬فأنا‭ ‬وأصحابي‭ ‬لا‭ ‬شرقيون‭ ‬ولا‭ ‬غربيون،‭ ‬ولن‭ ‬يحكم‭ ‬فينا‭ ‬ابن‭ ‬الدعي‭ ‬كائناً‭ ‬من‭ ‬كان‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬ضمّ‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬وممثلي‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جلسات‭ ‬‮«‬الحوار‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يقاطعها‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬النافذ‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬‮«‬قرّر‭ ‬المجتمعون‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬فني‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القوى‭ ‬السياسية،‭ ‬لتنضيج‭ ‬الرؤى‭ ‬والأفكار‭ ‬المشتركة‭ ‬حول‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬للحل‭ ‬الوطني،‭ ‬وتقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بغية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‮»‬‭. ‬وتعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬أحد‭ ‬المطالب‭ ‬الرئيسية‭ ‬للصدر‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021‭.‬

ويطالب‭ ‬خصوم‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬بتعيين‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للحكومة‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬انتخابات‭ ‬جديدة‭.‬

ووفقا‭ ‬للدستور،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬إلا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أو‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وموافقة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭.‬

كما‭ ‬أورد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬المجتمعين‭ ‬‮«‬جددوا‭ ‬دعوة‭ ‬الإخوة‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الفنية‭ ‬والسياسية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬الخلافية،‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬لها‮»‬‭. ‬وجلسة‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬جلسة‭ ‬أولى‭ ‬عقدت‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬وتأتي‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬مواجهات‭ ‬مسلحة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬بين‭ ‬أنصار‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وقوات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬والحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬قتل‭ ‬خلالها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬وتوقفت‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬بالانسحاب‭. ‬وكانت‭ ‬الكتلة‭ ‬الصدرية‭ ‬أكبر‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬73‭ ‬مقعداً‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬الأغلبية‭.‬

ويعيش‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬خانقة‭ ‬تركت‭ ‬البلاد‭ ‬دون‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬ولا‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬ولا‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية،‭ ‬ودفعت‭ ‬الخلافات‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬لإعلان‭ ‬استقالة‭ ‬نوابه‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬خصومه‭.‬

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