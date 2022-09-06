دعوة لحوار شعبي شامل

بيان صادر من القيادة الوطنية للتغيير

تتابع القيادة الوطنية للتغيير جلسات الحوار الذي دعا إليه رئيس الوزراء ونحن إذ نؤكد على ضرورة الحوار وإيجابية هذه الدعوات فإننا في الوقت نفسه نؤكد أن النجاح الحقيقي لأي حوار يتم من خلال مشاركة وطنية واسعة تمثل الشعب من خلال القوى الوطنية والشخصيات الأكاديمية ومناقشة المشاكل الرئيسية التي تمس معاناة العراقيين سياسيا واقتصاديا وأمنيا

لذلك تدعو القيادة الوطنية للتغيير إلى عقد حوار شعبي وطني شامل يضم جميع أطياف الشعب العراقي وفق معايير واضحة وخارطة طريق تسهم في بناء الوطن وتستعيد ثقة الشعب بدولته من خلال تنفيذ مطالب الشعب العراقي

القيادة الوطنية للتغيير

في 5 أيلول 2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط