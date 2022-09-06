رغم الأموال الطائلة الفساد ينخر جسد صلاح الدين

ميزانيات متعددة تدخل مبنى محافظة صلاح الدين يسأل المواطنون عن مصيرها وكيفية انفاقها في إدارة المشاريع فعلى الرغم من الاموال الضخمة التي توفرها الموازنة الاتحادية والميزانية التشغيلية والاستثمارية والبترودولار وميزانية صندوق إعمار المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية إضافة لدعم الاستقرار، مازالت مناطق المحافظة تعاني من انعدام ابسط الخدمات.

واقع بائس تعيشه أقضية ومدن المحافظة من دمار للبنى التحتية وفساد استشرى في جميع المؤسسات والدوائر الخدمية فكل دائرة يحكمها حزب أو شخصية سياسية تغطي على ملفات فسادها بحسب اراء مراقبين، إضافة للتمييز في إضافة المشاريع والعمل على إنجازها بين قضاء واخر حتى أصبحت قرى ونواحي متخمة بالمشاريع والخدمات على حساب مدنٍ عريقة يسودها الإهمال.

ميزانيات انفجارية تقابلها مشاريع وهمية وتناحرات سياسية أطاحت بمقدرات المحافظة والتي اضحت فريسة للفساد المالي والإداري، على حد وصف مراقبين.