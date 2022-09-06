رياض محرز يقدم نصيحة ذهبية لغوارديولا بخصوص برناردو سيلفا

قدم الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نصيحة ذهبية للمدير الفني للنادي، الإسباني بيب غوارديولا، بخصوص الطريقة المثالية لاستغلال مهارات النجم البرتغالي، برناردو سيلفا، الذي كان قريبًا من مغادرة “السكاي بلوز” هذا الصيف قبل أن يقرر البقاء.

وكان الدولي البرتغالي يفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي بسبب عدم مشاركته بانتظام في التشكيل الأساسي، واقترب في وقت من الأوقات من الالتحاق بنادي برشلونة الإسباني، لكن غوارديولا منحه فرصة أخرى مع بداية الموسم الجاري استغلها سيلفا بطريقة مثالية.

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وظهر قائد منتخب الجزائر رفقة سيلفا في الحلقة الأخيرة من الفيلم الوثائقي “معًا، أبطال مرة أخرى”، والذي تم بثه على القناة الرسمية لنادي مانشستر سيتي، وهما يتحدثان عن المركز المناسب لنجم نادي موناكو الفرنسي السابق.

مقابلة للجزائري رياض محرز برفقة برناردو سيلفا

وقال برناردو سيلفا ردًا على سؤال بخصوص الوضعية التي يرتاح فيها بأرض الملعب: “مركزي المفضل هو لاعب ارتكاز هجومي في وسط الميدان، لا يوجد لاعب آخر يفعل ذلك مثلي”، مضيفًا: “أنا دائمًا أستمتع مع زملائي لأنهم يقولون لي إنني لا أهاجم ولا أدافع، لذلك أرد عليهم بالقول أنني لست مهاجمًا ولست مدافعًا بل أنا لاعب ارتكاز هجومي”.

ووصفت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” توضيح برناردو سيلفا بـ”المفهوم المربك والمتناقض بعض الشيء، قبل أن تشير إلى رأي النجم الجزائري الذي أيّد زميله، قائلًا: “صحيح إنه (لاعب ارتكاز هجومي) لكي نكون منصفين”، وتابع: “لماذا يقولون هذا الأمر دائمًا؟، في الواقع برناردو سيلفا يكون أفضل بكثير عندما يلعب بشكل أعمق في خط الوسط، إنه جيد جدًا في الدفاع أيضًا”.

ويرتبط محرز بعلاقة قوية جدًا مع برناردو سيلفا؛ إذ يقومان معًا بالعديد من الطقوس الخاصة قبل المباريات، وفي مقدمتها مداومة النجمين على شرب كوبي قهوة من تحضير النجم البرتغالي، حيث قال الأخير إن محرز: “لا يمكنه الاستغناء عن قهوته”.

ووصفت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” تصريح محرز بخصوص المركز المناسب لسيلفا بمثابة النصيحة لغوارديولا، المطالب بالتعامل مع المنافسة القوية داخل صفوف النادي السماوي، وإعداد التشكيلة المثالية في كل مباراة، في وقت يعاني فيه محرز أيضًا من مشكلة عدم المشاركة بانتظام بسبب فلسفة التدوير لدى المدرب الإسباني.