طالباني في بغداد قريبا لاستكمال مهمة العامري

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني , الاثنين , بان القاءات التي اجراها رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع رؤساء الأحزاب الكردية خرجت بنتائج إيجابية, فيما كشف عن زيارة مرتقبة لرئيس الاتحاد بافل طالباني الى بغداد لاستكمال مهمة العامري.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي في تصريح ان ” مهمة رئيس تحالف الفتح للقاء قادة القوى السياسية في محافظة السليمانية وعلى رأسها رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني لم تكن عسيرة لكون العلاقة بين الاطار التنسيقي والوطني الكردستاني أصلا متوافقة”.

وأضاف السورجي، ان “لقاء العامري برؤساء الأحزاب الكردية في السليمانية خرجت بنتائج إيجابية وترحيب لمبادرة العامري بالدعوة الى حوار وطني شامل لجميع القوى السياسية العراقية ” .

وأضاف ان “الاجتماع الذي جمع العامري والطالباني لم يتطرق الى قضية اختيار رئيس الجمهورية او عقد جلسة للبرلمان بل تركز على قضية الحوار الوطني الشامل للخروج نت الازمة السياسية الخانقة”.

وأشار السورجي الى أن “رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني سيزور بغداد خلال الأيام المقبلة لعقد لقاءات مع جميع القادة السياسيين بما فيهم قادة الاطار التنسيقي لنفس الموضوع ” . انتهى / 25م

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