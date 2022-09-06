في ذمة الله.. أخي الأكبر السيد حسن الصدر

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الأكبر السيد حسن الصدر
في ذمة الله
ببالغ اللوعة والفجيعة أنعى أخي الأكبر الاستاذ السيد حسن الصدر الذي وافته المنية اليوم الاثنين 8 / صفر ، 1444 هـ – 5 / 9 / 2022 في السويد بعد صراع ضارٍ مع المرض كان فيه مثال المؤمن الصابر المحتسب .
لقد فقدنا برحيله قلباً كبيراً جرى حب العراق في دمه مع العروق ، وعاش محنته وآلامه بكل ذرة من ذرات وجوده حتى وافاه الأجل المحتوم وهو ناءٍ عن الوطن الحبيب وهذا ما ضاعف علينا الألم والاحزان
وليس لنا الاّ التسليم بأمر الله وقضائه .
لقد لبّى أخونا ” الحسن ” نداء ربه الكريم وكلنا ضراعة وابتهال في ان يتغمده الله سبحانه بواسع رحمته ورضوانه وان يتولاه بعظيم غفرانه ويحشره مع أجداده الطاهرين ” صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين “
الخسارة به فادحة ، والخطب جلل .
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الاّ بالله العلي العظيم
حسين السيد محمد هادي الصدر
الكاظمية المقدسة
8 / صفر / 1444 هـ
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