قيادي بالقانون: 20 تكتل سياسي يدعم تعديل قانون الانتخابات

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الاثنين، عن وجود اكثر من 20 تكتل سياسي يدعم تعديل بنود قانون الانتخابات في العراق.

وقال العتبي في حديث ان” جزءا مهما من الازمة السياسية في البلاد يرجع للاخطاء والثغرات في قانون الانتخابات الذي حذرنا في وقت مبكر من تداعياته”، مبينا ان “الاحداث الراهنة هي نتاج لقانون لم يكن منصف وعادل للجميع”.

واضاف العتبي، ان “اكثر من 20 تكتل سياسي في العراق تدعم اجراء تغيرات جوهرية على بنود قانون الانتخابات بما يحقق الشفافية والانصاف ويضمن اصوات الناخبين من كل الاطياف”، مبينا ان “اجراء انتخابات مبكرة مرهون بعودة مجلس النواب وهو من يقرر باعتباره ممثل الشعب بكل اطيافه”.

واشار الى ان” لايمكن حل الازمة السياسية في البلاد دون عودة جلسات مجلس النواب لوضعها الطبيعي”. انتهى/ 25 ف

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط