كاد يودي بحياته.. شاب يبتلع أداة سحب عصب أسنان

تعرض شاب سعودي لخطأ طبي، نتج عنه ابتلاعه أداة سحب عصب الأسنان أثناء خضوعه للعلاج في إحدى العيادات الخاصة، وكاد الخطأ أن يؤدي بحياته بعدما استقرت الأداة داخل قصبته الهوائية.

يروي والد الشاب المتضرر، أن نجله “معتز” راجع إحدى العيادات لعلاج سن وأثناء سحب العصب سقطت الأداة في حلقه وحاول إخراجها بلا طائل ولم يتدخل الطبيب لإسعافه أو إحالته إلى مستشفى، ولم يهتم بالحالة، بل قابل الواقعة ببرود، مدعياً أن الأداة ستخرج عند التقيؤ. وفقا لصحيفة عكاظ.

ويضيف الأب، أن ابنه غادر العيادة ونقله شقيقه إلى مستشفى أحد وهو يعاني من ألم شديد في جوفه، وبعد إجراء الأشعة تبيّن وجود الأداة داخل القصبة وتم تنويمه وتخديره وإخضاعه لمنظار واستخراجها.

وتابع والد معتز قائلاً: “تم استدعائي بعد 3 أيام من الواقعة من مجمع العيادات وطالبوا بإجراء تسوية معي، وقالوا إن الأمر بسيط ويحدث دائماً في عيادات الأسنان وحالات تتكرر في غالب الأحوال”.

وأضاف أنه رفض كل محاولات التسوية محتفظاً بحق نجله بمحاسبة الطبيب والمجمع الطبي على الإهمال الذي تعرّض له وعدم التعامل مع الحالة كما يقتضي الموقف.

في المقابل، أوضح المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق، أنه تم اتخاذ الإجراءات بشأن شكوى المواطن المتضرر وتسجيل إفادته وتأجيل سفر المعنيين بالشكوى لحين انتهاء التحقيقات لإحالتها للهيئة الصحية الشرعية.

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