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وزير الهجرة والمهجرين يعقد اجتماعاً مع الكادر المتقدم للوزارة ويؤكد على تكثيف العمل

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ترأس وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، اجتماعاً مع الكادر المتقدم للوزارة.

وأكد السيد الوزير على أهمية تحديث خطط العمل ومراجعتها من أجل الإسراع في توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لعودة النازحين طوعاً الى مناطق سكناهم الأصلية وإعطاءهم حقوقهم  .

كما شدد سيادته على الاستمرار بدعم النازحين ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم والتعامل الحسن معهم وتوفير المساعدات وتوزيع مواد الإغاثة الغذائية والصحية، داعياً الى الاستمرار أيضاً في إقامة ورش العمل، فضلا عن الدورات التدريبية الخاصة بالنازحين.

كما جرى بحث جملة من المواضيع التي تخص عمل الوزارة وتطوير العمل في فروعها لتقديم أفضل الخدمات للنازحين سواء كانوا في المخيمات أم في خارجها، فضلا عمّا تقوم به كوادر الوزارة من واجبات أخرى.  

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