أميرعبد اللهيان: لن نجتاز الخطوط الحمراء للنظام في الملف النووي

صرح وزير الخارجية الايراني بأننا لن نجتاز ادنى شئ من الخطوط الحمراء للنظام بشأن الملف النووي ، وقال: إن الخطوط التي رسمها قائد الثورة الاسلامية لابطال مفعول الحظر بالتوازي مع استمرار عملية التفاوض هي محط تاكيد رئيس الجمهورية وان وزارة الخارجية تتحرك بجدية واقتدار كاملين في هذا الاتجاه.

وحضر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ، الاجتماع العاشر لمجلس خبراء القيادة ، اليوم الأربعاء ، وقدم تقريراً عن آخر التطورات السياسية والدولية وإنجازات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العام الأول من الحكومة الحالية الشعبية ، وأجاب على أسئلة أعضاء مجلس الخبراء.

وأشار في هذا الاجتماع إلى التغيير في عدد ونوعية الفاعلين في البيئة الدولية وزيادة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في هذه البيئة وقال: كل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لخلق ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة دون وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية باءت بالفشل ولا يمكن لأي طرف أن يتجاهل الموقع والدور المهمين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي ترتيب سياسي أمني إقليمي.

ووصف وزير الخارجية الأوضاع الحالية للمناخ الدولي والطابع غير المستقر والمتغيرللنظام الدولي ووجود بؤر أزمات متعددة في مناطق جغرافية مختلفة من العالم مؤكدا ان إيران في مثل هذه الظروف هي سفينة هادئة في المحيط العالمي المضطرب.

يتبع…

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