احسان الشمري : الانتخابات المبكرة قد تأتي لصالح الطبقة السياسية التقليدية.. وانهاء الازمة بحل البرلمان بقرار قضائي

احسان الشمري لرووداو: الانتخابات المبكرة قد تأتي لصالح الطبقة السياسية التقليدية.. وانهاء الازمة بحل البرلمان بقرار قضائي

معد فياض

اكد الاكاديمي إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق والاستاذ بجامعة بغداد، انه في ظل تمسك كل من الاطار التنسيقي والتيار الصدري بمواقفهم الحالية “لا اعتقد ستكون هناك انفراجة في الانسداد السياسي في العراق”. مشيرا الى انه “لا يوجد قرار ثابت وواضح بشأن الذهاب نحو الانتخابات المبكرة، وهذا لا يعطي اية مؤشرات بوجود انفراجة قريبة للازمة او تحقيق الحد الادنى من مطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر”. منوها الى ان “الانتخابات المبكرة تاتي لصالح القوى السياسية التقليدية”

واضاف الشمري في حوار مع شبكة رووداو الاعلامية اليوم الاثنين، (5 ايلول 2022). معبرا عن اعتقاده بان “الحل الوحيد الان هو ان يكون هناك قرار من المحكمة الاتحادية بحل مجلس النواب، خاصة وان مثل هذا القرار لن يكن صادرا عن جهة سياسية”.

وكان قادة القوى السياسية الوطنية العراقية، قد قرروا خلال الجلسة الثانية لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، مجددين دعوتهم للتيار الصدري إلى المشاركة في الجلسات وضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية.

وفيما يلي نص الحوار:



رووداو: مع كل ما يحدث بما يسمى بـ “الانسداد او الاختناق السياسي” واصرار التيار الصدري والاطار التنسيقي على التمسك بمواقفهم، هل ترون بصيص امل في الانفراج السياسي؟



إحسان الشمري: في ظل تمسك يمين الاطار التنسيقي، وهما ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب اهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، لا اعتقد ان هناك انفراجة في الوقت القريب، لا سيما وان جلسة الحوار الثانية التي عقدت اليوم بدعوة من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبدعم من رئيس الجمهورية، برهم صالح، خلصت الى تشكيل لجنة فنية لتحديد موعد الانتخابات، من جهة، ومن جهة اخرى الدفع لتعديل قانون الانتخابات وشكل المفوضية القادمة، لكن لا يوجد قرار ثابت وواضح بشأن الذهاب نحو الانتخابات المبكرة، وهذا لا يعطي اية مؤشرات بوجود انفراجة قريبة للازمة او تحقيق الحد الادنى من مطالب زعيم التيار الصدري، والمشهد لا يزال يوصف باعتباره منغلق سياسيا ولا امكانية بوجود ثغرة في هذا المشهد في ظل تمسك القوى والاحزاب السياسية بمطالبها وايضا قلقها من الذهاب نحو الانتخابات المبكرة.

المحكمة الاتحادية

رووداو: هل تعتقدون ان المحكمة الاتحادية ممكن ان تكون جزء من حل الازمة؟



إحسان الشمري: اعتقد ان الحل الوحيد الان هو ان يكون هناك قرار من المحكمة الاتحادية بحل مجلس النواب. عند ذاك يمكن ان نسجل انفراجة بخصوص الوضع، خاصة وان مثل هذا القرار لن يكن صادرا عن جهة سياسية، ذلك ان المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى نأت بنفسها عن الصراعات السياسية وان قراراتها حيادية، لهذا لن ينظر الى قراراتها باعتبارات انها قرارات سياسية بل انها تحفظ التوازن السياسي، لذلك ممكن ان يكون هذا القرار انفراجة للازمة السياسية، وهذا يتوقف على القضاء العراقي.

رووداو:عدم حضور التيار الصدري للاجتماعات واصرارهم على عدم المشاركة في الحوارات مع القوى السياسية الاخرى، يديم الاوضاع الحالية ويعقد الازمة وهناك من هو مستفيد من هذه الازمة، وبالتاكيد ليس الشعب العراقي.. ما هو رايكم؟



إحسان الشمري:احتمالات ان هناك اطراف سياسية تمضي باتجاه ستراتيجية حرب الاستنزاف ليس فقط للتيار الصدري وانما لخصومهم من بقية الاطراف السياسية، واردة جدا، استمرار قضم الوقت واستفادة هذه الاطراف قد يدفع نحو معادلة سياسية مضت بها هذه الاطراف سابقا، ومما لا يقبل الشك بان هذه الاطراف مستفيدة من حالة الانغلاق السياسي على حساب مصلحة الشعب العراقي والمؤسسات الحكومة وهذا الشلل في الدولة العراقية بشكل تام. يبدو ان الاحزاب التقليدية ما تزال متمسكة بالازمات لاستمرار هيمنتها وسيطرة نفوذها الى حين تحقيق مصالحها.

الانتخابات المبكرة ليست حلا



رووداو: هناك من يرى ان حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة هو الحل.. باعتقادكم وفق اية اسس دستورية او غير دستورية يمكن حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة؟ وهل تعتقدون بالفعل هو هذا الحل للازمة السياسية؟

إحسان الشمري: لا اتصور ان الانتخابات المبكرة هي الحل للازمة السياسية. مشكلة الازمة في العراق تكمن في وجود اخطاء بنيوية للنظام السياسي ووجود ثغرات بالدستور ونقص في القاعدة القانونية في تنظيم علاقات الدولة ومؤسساتها وكذلك ما بين الاطراف السياسية، يضاف اليها ازمات الفساد والسلاح المنفلت والاقصاء الذي تمارسه الطبقة السياسية، هذا يجب ان يعالج من الجذر. الانتخابات المبكرة هي وصفة لتهدئة أزمة الطبقة السياسية بالتحديد وسوف تنتج صفقات لصالح هذه الاحزاب التقليدية اكثر مما هي تدفع بمسارات للحلول والذهاب الى مرحلة انتقالية يمكن ان تقود الى هيكلة شاملة للنظام السياسي ومؤسسات الدولة وبشكل الذي يضعها على القاعدة الدستورية والقانونية، لذلك الانتخابات المبكرة هي لصالح الاحزاب التقليدية اكثر منها لصالح القوى السياسية الناشئة او لصالح الشعب ومؤسسات الدولة.

الرهان على الخارج



رووداو: في دراستكم الرصينة: “السياسة الخارجية العراقية.. التوازن الهش”، لم توضحوا فيما اذا هناك متسع لتدخل القوى الخارجية لحل الازمة السياسية الراهنة، وهناك من يراهن على هذا التدخل.. فهل هو حاصل، نعني التدخل الخارجي ايا كان؟



إحسان الشمري:في دراستنا (السياسة الخارجية العراقية.. التوازن الهش)، كان الهدف مكرسا بالتحديد نحو طبيعة وفلسفة السياسة الخارجية للعراق، يعني طبيعة النظرة في تعاطي العراق مع الدول الاخرى، ونشرت من خلال مركز تريندز للابحاث والدراسات. بما لا يقبل الشك كانت هناك مساحة يجب ان تغطى وفي بحث آخر وهي قضية التدخلات الخارجية لحل الازمة السياسية الراهنة في العراق، وانا اعتقد بان هناك من يراهن على هذا التدخل واصبحت من المسلمات، والطبقة السياسية في العراق اعتادت على الحلول الخارجية وتدخلها سواء كان من الولايات المتحدة او ايران، لذلك هم ينتظرون هذا التدخل، وفي اعتقادي هذا خلل في تفكير الطبقة السياسية العراقية ومستوى نضجها وتعاطيها واصبحت حالة غير مقبولة من قبل الشعب العراقي، وهي جزء من حالة استدعاء الخارج للداخل العراقي، لذلك ينظر الشعب العراقي اي خارطة حل خارجية لن تكون في مصلحته لهذا فقدت هذه الطبقة السياسية المعتمدة على استدعاء الخارج ثقة الشارع العراقي ومكوناته الاجتماعية بما فيها النخبة والراي العام.

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