الأنثروبولوجيا أو علم الانسان: العلم الذي لايهتم به العرب / 3

النظريات والبحوث : الأساليب في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية

ترجمة :احمد مغير

نظريات في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية

قد يكون من المناسب هنا تعريف ماهية النظرية (النظرية هي بيان أو بيانات عن كيفية وسبب ارتباط حقائق محددة) كما تعرف النظرية بأنها (مجموعة من الفرضيات المترابطة التي تقدم تفسيرات عامة للظواهر الطبيعية أو الاجتماعية).

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مصطلحي “وجهات النظر” و “المدارس الفكرية” غالبا ما يستخدمان بالتبادل مع مصطلح “النظرية”. فيما يلي مناقشة موجزة لظهور وتطور النظريات الأنثروبولوجية الرئيسية من حيث مقدماتها الأساسية وقوتها التفسيرية وضعفها.

نظرية التطور

ويمكن أيضا تسمية هذه النظرية بأنها نظرية التطور الثقافي أو الاجتماعي الثقافي. سيطرت نظرية التطور على التفكير الأنثروبولوجي بشكل رئيسي خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر . في الواقع ، يجادل البعض بأن نمو الأنثروبولوجيا كعلم مرتبط بتطور عقيدة التطور. لم يكن من الممكن أن يتطور أي منهما بدون الآخر. كان لنظرية التطور في القرن التاسع عشر في الأنثروبولوجيا بشكل خاص اثنين من المؤيدين البارزين ، الذين طوروا ما يسمى بالتطور أحادي الخط ، وهم إدوارد ب. تايلور ولويس هنري مورغان. التطور أحادي الخط هو الرأي القائل بأن المجتمعات تتطور في اتجاه واحد نحو التعقيد والتقدم والحضارة وكان مهتما بتحديد سبب كون المجتمعات في مراحل مماثلة أو مختلفة من التطور والنمو. ساعدت التطورات في نظرية التطور الدارويني كثيرا في تشكيل التفكير التطوري للمفكرين الأوائل مثل هربرت سبنسر وهنري مورغان وجورج فريزر ، من بين آخرين ، على الرغم من أن التفكير التطوري يسبق الأفكار الداروينية. هناك وجهة نظر مقبولة عموما حول التطور الاجتماعي الثقافي هي أن (عملية التغيير والتنمية في المجتمعات البشرية هي التي تؤدي إلى تغيير تراكمي في مخزوناتها من المعلومات الثقافية). الفكرة الأساسية وراء نظرية التطور هي أن تاريخ البشرية وأنظمتها الاجتماعية والثقافية قد تطورت باتباع مسار أحادي الخط ، من البسيط إلى المعقد. تم تطبيق النهج التطوري لفهم تطور الثقافة بمرور الوقت. الفرضية الأساسية لهذه النظرية هي أنه يبدو أن الثقافة تتطور بطريقة مشابهة في عمليتها لطريقة التطور البيولوجي. وبشكل عام ، تميز تطور المجتمع البشري من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر بأستمرار التقدم التكنولوجي والاجتماعي من البساطة إلى التعقيد.

وزعمت هذه النظرية أن (تلك المجتمعات [التي كانت] قادرة على تطوير أشكال اجتماعية وثقافية جديدة تسهل التكيف بشكل أكثر كفاءة مع الظروف البيئية المتغيرة لديها فرصة أفضل للتنافس على البقاء، تلك التي لم تتعرض لخطر الانقراض). تم انتقاد نظرية التطور في القرن 19 باعتبارها نظرية عرقية ، والتي اعتبرت المجتمعات الغربية مركز الحضارة وغيرها أقل شأنا. لقد مهدت الطريق لعمليات الاستعمار والأيديولوجيات العنصرية التي هيمنت على التفكير السياسي وكانت وجهات نظرهم متناقضة، وتنطوي على الكثير من التخمينات، وكانت أدلتهم غير مباشرة.

نظرية الانتشار

وضعت نظرية الانتشار في الجزء المبكر من القرن 20; كما اهتمت بشرح اسباب كون المجتمعات في مراحل مماثلة أو مختلفة من التطور. زعمت هذه النظرية أن التغيير المجتمعي يحدث عندما تستعير المجتمعات سمات ثقافية من بعضها البعض. المعرفة الثقافية المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد والآراء الدينية ، وما إلى ذلك ، تنتشر أو تتسرب من مجتمع إلى آخر وهذا قد يفسر أوجه التشابه في السمات الثقافية بين المجتمعات. جادلت بعض الافكار المتطرفة في هذه النظرية ، والتي تسمى الانتشار البريطاني ، بأن جميع أنواع الحضارة نشأت في مصر وانتشرت إلى مجتمعات أخرى. كان ضعف هذه النظرية، كما في نظرية التطور، أنها كانت تتمحور حول العرق في افتراضاتها. يعتقد دعاة الانتشار أن المجتمعات غير الغربية أقل شأنا بطبيعتها ، قائلين إن هذه الشعوب ليست مبتكرة في خلق الحضارات. ومع ذلك ، فإن النظرية لها بعض الصحة من حيث أنها ساعدت على تفسير ظهور الحضارات الكلاسيكية مثل تلك الموجودة في مصر واليونان وروما (ملاحظة :لم يشير المؤلف الى حضارة وادي الرافدين او الحضارات في الصين والهند. المترجم).

نظرية الخصوصية التاريخية

تطورت هذه النظرية في أوائل القرن 20 أساسا كرد فعل على التطور أحادي الخط ،عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي فرانز بواس ، رائد هذه النظرية. قدمت هذه النظرية بديلا لسؤال لماذا توجد اختلافات وأوجه تشابه مجتمعية. أثر بواس بشكل كبير على تطور الأنثروبولوجيا في القرن 20 وعارض بشدة النظرية التطورية أحادية الخط ، وعزز الحاجة إلى البحوث الإثنوغرافية التجريبية الميدانية لشرح وفهم كل مجتمع وثقافة في سياقاتها التاريخية. وبالتالي فإن الخصوصية التاريخية تؤكد أن لكل مجتمع تطوره التاريخي الخاص، أدى هذا الرأي إلى تطوير فكرة النسبية الثقافية .

النظرية الوظيفية

هذا المنظور هو واحد من النظريات السائدة في كل من الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية وعلم الاجتماع. تعتبر النظرية الثقافة كلا متكاملا ، وتحاول شرح كيفية إنشاء العلاقات بين أجزاء المجتمع وكيف تكون هذه الأجزاء وظيفية (بمعنى أن لها نتائج مفيدة للفرد والمجتمع) ومختلة وظيفيا (بمعنى أن لها عواقب سلبية). وترى النظرية أن المجتمع نظام معقد تعمل أجزاؤه معا لتعزيز التضامن والاستقرار، وتنص على أن حياتنا الاجتماعية تسترشد بالبنية الاجتماعية ، وهي أنماط مستقرة نسبيا من السلوك الاجتماعي.

تساهم جميع البنى الاجتماعية في عمل المجتمع. هناك اثنان من علماء الأنثروبولوجيا البريطانيين يتصدران النظرية الوظيفية هما رادكليف براون وبرونسلاف مالينوفسكي ، ويمثلان فرعين في النظرية: الوظيفية البنيوية ، التي تؤكد على تفوق المجتمع وبنيته على الأفراد ، وكيف تعمل العناصر المختلفة للبنية الاجتماعية للحفاظ على النظام الاجتماعي والتوازن. والوظيفية النفسية ، التي تؤكد على وجوب أن يلبي المجتمع احتياجات الفرد فيه.

كان ضعف النظرية الوظيفية هو فشلها في تفسير سبب اختلاف المجتمعات أو تشابهها. لقد افترضت الأنثروبولوجيا الوظيفية عالما منظما ، مع إيلاء اهتمام ضئيل أو معدوم للمنافسة والصراع . كانت النظرية لا-تاريخية،اي اهملت العمليات التاريخية. كما لم تكن النظرية قادرة على تفسير التغير الاجتماعي والثقافي، لأنها كانت تنظر إلى المجتمع على أنه مستقر وغير متغير. على الرغم من نقاط الضعف هذه ، أثرت النظرية الوظيفية على قدر كبير من الأبحاث التجريبية في الأنثروبولوجيا.

نظرية الثقافة والشخصية

تمتع هذا المنظور ، ويسمى أيضا الأنثروبولوجيا النفسية ، بالهيمنة على تاريخ هذا العلم ، خاصة في النصف الأول من القرن 20. أكد أنصار مدرسة الثقافة والشخصية أن الجوانب النمطية المختلفة للثقافة تشكل شخصية الأفراد داخل مجتمع معين ، وكذلك فأن الشخصية بمجرد تطويرها يمكن أن تؤثر بدورها على زيادة تطوير الثقافة . النظرية هي من نتائج البحث عن آلية للتكامل الثقافي .

تأثرت النظرية بعلم النفس الفرويدي الجديد ، الذي أكد على أولوية تجربة فترة الرضاعة والطفولة المبكرة في تشكيل الشخصية. بعد تطور هذه المدرسة ، حاول العديد من علماء الأنثروبولوجيا دراسة الشخصيات الوطنية (كأنواع ممثلة للشخصية) عبر الثقافات. وللقيام بذلك ، استخدم علماء الأنثروبولوجيا المفاهيم النفسية مثل المحفزات والاستجابات الشرطية ، والدوافع ، والمكافآت ، والعقوبات ، والصراعات ، والأحلام ، وأنظمة الأنا ، ودوافع الهوية ، والتوجهات ، والقيم ، والاتجاهات المعرفية ، والأفكار ، وما إلى ذلك . مبكرا حاول المساهمون المؤثرون في منظور الثقافة والشخصية مثل برونسلاف مالينووكسي ومارغريت ميد إظهار أن السمات النفسية تختلف اختلافا كبيرا عبر الثقافات في حالة قيام المجتمعات بغرس قيما مختلفة بتدريب الأطفال بشكل مختلف. تعكس شخصيات البالغين ممارسات تربية الأطفال في الثقافة.

نظرية الوظيفية الجديدة

هذه النظرية هي مجموعة متنوعة من نظريات الصراع في الأنثروبولوجيا ، والتي تطورت بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تطورت استجابة لضعف الأنثروبولوجيا الوظيفية في التعامل مع قضايا الصراع والمنافسة وعدم المساواة. انتقد أنصار هذه النظرية الوظيفيين لتجاهلهم الصراع كجزء لا يتجزأ من التنظيم الاجتماعي. نجح الوظيفيون الجدد في تسليط الضوء على قضية الصراعات والتغيير، لكنهم فشلوا في التعامل مع قضايا التغييرات البنيوية الأساسية. اعتبر النظام الاجتماعي أمرا مسلما به ، بدلا من أعتباره شيئا قابلا للتفسير.

نظرية الأنثروبولوجيا الماركسية

النظرية الأنثروبولوجية الماركسية مستمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من كتابات كارل ماركس. اعتمدت بعض من أفكاره على التفكير التطوري في القرن 19th ، ذكر ماركس أن المجتمعات تمر بمراحل مختلفة من التطور. هذه النظرية مادية في الأساس لأنها تفترض أن أنظمة إنتاج السلع المادية تؤثر على المجتمع وتشكله. على عكس الوظيفيين الذين شددوا على النظام والاستقرار والمساواة في المجتمع ، جادلت الأنثروبولوجيا الماركسية بأن المجتمع في حالة صراع مستمر يحدث بسبب الصراعات الطبقية الاجتماعية بين المجموعات المهيمنة والأقليات في المجتمع. على عكس الوظيفيين الجدد ، يهتم علماء الأنثروبولوجيا الماركسيون على وجه التحديد بتحول النظم الاجتماعية والعلاقات بين الصراع والتطور الثقافي. يرفض علماء الأنثروبولوجيا الماركسيون الحاليون النموذج الأحادي-الخط للتنمية المجتمعية الذي اقترحه ماركس.

بعض تنبؤات ماركس فيما يتعلق بمراحل الاشتراكية والشيوعية للتطور المجتمعي ثبت كونها خاطئة. على الرغم من أوجه القصور هذه ، فإن النهج التحليلي الماركسي صالح لفهم التنمية المجتمعية .

نظرية البيئة الثقافية

تحاول مدرسة البيئة الثقافية ، التي يطلق عليها أيضا اسم التطورية الجديدة ، تفسير حالة الإنسان فيما يتعلق بالبيئة. في تعريف واسع، تشير البيئة الثقافية ، إلى (العلاقة الديناميكية المتبادلة بين الإنسان والمكونات المادية والثقافية لبيئته). اعتبرت وجهة نظر متطرفة لهذه المدرسة بأن البيئة تحدد ثقافة المجتمع. و يرفض علماء الأنثروبولوجيا الآن فكرة الحتمية الجغرافية. الفكرة الرئيسية وراء المدرسة الحديثة للبيئة الثقافية هي أن كل ثقافة ينظر إليها على أنها مثال محدد للتكيف النمطي مع بيئة محددة. التفاعل الديناميكي بين الإنسان وبيئته هو أن الثقافة تعدل البيئة وهذه الأخيرة تفرض حدودها أيضا للثقافة الإنسانية.

يؤكد منظور البيئة الثقافية على كيفية تأثير الاستخدام البشري للطبيعة وتأثره بالتنظيم الاجتماعي والقيم الثقافية . تكمن قوة نظريتهم في أنها ، على عكس التطورية في القرن 19 ، لم تكن عرقية وعنصرية ولم تفترض أن التطور الاجتماعي الثقافي نحو التعقيد يتساوى دائما مع التقدم؛ وبعض جوانب المجتمعات الصغيرة الحجم أفضل من المجتمعات المعقدة. يتم انتقاد النظرية باعتبارها تهمل الجوانب التاريخية والسياسية وتؤكد على البيئة؛ تميل النظرية إلى اختزال السلوك البشري إلى تكيفات بسيطة مع البيئة الخارجية.

النظرية المادية الثقافية

يمكن اعتبار نظرية المادية الثقافية ثمرة لنظريات التطورية الجديدة أو البيئة الثقافية. قام عالم الأنثروبولوجيا مارفن هاريس بتطويرها بشكل أساسي. تنص النظرية على أن العوامل الرئيسية في التطور الاجتماعي والثقافي ومحدداته هي البنى التحتية التي تشمل التكنولوجيا والبيئة والظروف المادية، ومع تغير البنية التحتية للمجتمع ، تتغير الجوانب الأخرى للمجتمع أيضا وفقا لذلك.

النظرية البنيوية

البنيوية هي واحدة من مجموعة جديدة من النظريات في الأنثروبولوجيا معروفة باسم دراسات البنية المعرفية. هذه المدارس الفكرية ، بما في ذلك البنيوية ، و علم العرقيات، والأنثروبولوجيا الرمزية ، تولي اهتماما للبنى المعرفية أو البنى العقلية الأساسية التي توفر النظام للثقافة. البنيوية قدمها عالم الأنثروبولوجيا البنيوية الفرنسي الشهير ، كلود ليفي شتراوس ، وتنص على أن (أصل المفاهيم الجامعة التي تنظم الطرق التي نتصرف ونفكر بها حول العالم موجود في بنية الفكر البشري). المشكلة في هذه النظرية هي أنها تنظر إلى المجتمعات على أنها ثابتة ولا تساعد كثيرا في تفسير التباين بين المجتمعات. تتعامل النظرية مع الثقافة كترتيب محدد وتفشل في شرح الأبعاد التكيفية للثقافة.

نظرية علم الأعراق او الأثنيات

أدى البحث عن المبادئ البنيوية الأساسية للثقافة بشكل خاص في الولايات المتحدة إلى مجموعة متنوعة من الدراسات في البنية المعرفية المعروفة باسم علم الأعراق. ويشار إلى ذلك أحيانا باسم الأنثروبولوجيا المعرفية . ينصب تركيز علم الأعراق على اكتشاف ووصف المبادئ البنيوية لثقافة محددة من خلال تحليل البيانات الوصفية العرقية التفصيلية. يهتم علماء الأعراق بشكل رئيسي بفهم ووصف كيفية رؤية شعب معين لعالمهم. ما هي الطريقة التي ينظر بها شعب معين إلى بيئته ويبنيها من خلال اللغة ؛ وطبيعة القواعد والمبادئ التي توجه عملية صنع القرار.

نظرية الأنثروبولوجيا الرمزية

تركز هذه النظرية على الجانب الرمزي وليس المادي للثقافة. إنها دراسة الثقافة من خلال تفسير معنى الرموز والقيم والمعتقدات في المجتمع. تختلف النظرية مع المادية الثقافية في أن العديد من الرموز الثقافية لا يمكن اختزالها في الظروف المادية والآلية التكيفية للمجتمع والرموز الثقافية مستقلة عن القوى المادية. يعتبر أنصار هذه النظرية التقاليد الثقافية نصوصا يجب تفسيرها ووصفها من قبل علماء الإثنوغرافيا. الانتقادات الموجهة ضد الأنثروبولوجيا الرمزية هي أنها تركز حصريا على الرموز الثقافية على حساب العوامل الأخرى التي قد تشكل السلوك والفكر البشري. يجادل النقاد بأن الثقافة الرمزية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية الأخرى.

مختصر النظريات في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية

(اسم النظرية / ماهي؟ ماذا تدعي؟/ عوامل القوة/ عوامل الضعف)

1.التطورية الأحادية الخط / المجتمع البشري والثقافة،تطورت تدريجيا من البسيط إلى المعقد ومن البدائي إلى “الحضارة”/ أول محاولة منهجية لشرح سبب تشابه المجتمعات واختلافها /1. التمركز العرقي 2.عنصرية 3 .تكهنات كرسي بذراعين.

2.الانتشار/تتغير الثقافات من خلال انتشار الأفكار والسمات من مراكز الابتكار إلى مناطق أخرى/مفيدة في شرح تطور الثقافات الكلاسيكية/1. التمركز العرقي 2.افتراض أن المجتمعات غير الغربية هي بطبيعتها أقل شأنا.

3.الخصوصية التاريخية/كل ثقافة هي كيان فريد من نوعه، ويجب دراستها وتوثيقها في سياقها التاريخي/ العنصرية المرفوضة؛ روج لفكرة الثقافة النسبية. ساعد في البحوث الإثنوغرافية والتجريبية/ لم تأخذ في الاعتبار عوامل أوسع نطاقا تتجاوز ثقافة معينة.

4.الوظيفية /المجتمع والثقافة متكاملان ، كيانات شاملة/عززت البحوث الإثنوغرافية التجريبية/ اللاتاريخية / لم تتعامل مع التغيير والصراع ؛ الكثير من التركيز على الاستقرار والنظام.

5.الثقافة والشخصية/الموضوعات الثقافية الرئيسية تشكل شخصية الأفراد والعكس بالعكس/ الفهم الصحيح للشخصية و ديناميكية الثقافة /الكثيرمن التركيز على علم النفس الفرويدية الجديدة .

6. الوظيفية الجديدة/ تعديل النظرية الوظيفية ، وشرح مسألة النظام من حيث الصراع والمنافسة/ سد الفجوات في النظرية الوظيفية ؛ استيعاب قضية الصراع والمنافسة/ يعتبر النظام الاجتماعي حقيقة مسلمة ؛ فشل في التعامل مع قضايا التغييرات البنيوية الاساسية.

7. الأنثروبولوجيا الماركسية /المجتمع في حالة مستمرة من الصراعات الطبقية الاجتماعية بين المجموعات المهيمنة والأقليات في

المجتمع/ صالح لفهم التنمية المجتمعية/فشلت بعض افتراضاته وتوقعاته في الحدوث؛ إهمال قضايا الاستقرار والوحدة.

8. البيئة الثقافية/التفاعل الديناميكي بين الثقافة والبيئة/ليس عرقيا ويرفض التطور أحادي الخط ؛ ذكر أن بعض الثقافات الصغيرة الحجم أكثر فائدة وتكيفا/إهمال التاريخ والجوانب السياسية؛ التأكيد على البيئة؛ تميل النظرية إلى اختزال السلوك البشري إلى تكيفات بسيطة مع البيئة الخارجة.

9. المادية الثقافية/العوامل الرئيسية ومحددات التطورات الاجتماعية والثقافية هي البنى التحتية التي تشمل التكنولوجيا والبيئة والظروف المادية/تشرح جيدا كيف تساعد القوى المادية على أنشاء وتغيير الجوانب غير المادية/ التركيز على الابعاد المادية للمجتمع. 10.البنيوية/ أصل المبادئ الجامعة التي تنظم الطرق التي نتصرف ونفكر بها في العالم موجود في بنية الفكر البشري/ يعزز فكرة أن العقل البشري والطبيعة متشابهان بشكل أساسي ، نفس المبادئ الجامعة الأساسية تساعد الناس على خلق ثقافتهم وتنظيم حياتهم/ينظرون إلى المجتمعات على أنها ثابتة ولا تساعد كثيرا في تفسير التباين بين المجتمعات ؛ يعامل الثقافة كنظام محدد ويفشل في شرح ابعد التكيف في الثقافة.

11. علم الاعراق/ مهتم بوصف كيفية رؤية شعب معين لعالمهم ؛ ما هي الطريقة التي ينظر بها الناس إلى بيئتهم ويبنونها من خلال اللغة ؛ وطبيعة القواعد والمبادئ التي توجه قرارتهم/ يعزز قيمة الفهم المعرفي للناس لعالمهم/ الكثير من التركيز على ثقافات محددة؛ إهمال الأبعاد المادية للثقافة .

12.الأنثروبولوجيا الرمزية/دراسة الثقافة من خلال تفسير معنى الرموز والقيم والمعتقدات في المجتمع/ ساهمت في فكرة أن الثقافة الرمزية مهمة في حد ذاتها/ تركز حصريا على الرموز الثقافية على حساب العوامل الأخرى التي قد تشكل السلوك والفكر البشري .

ترجمة: د.أحمد المغير / طبيب اختصاصي وباحث

المصدر :

Introduction to Sociocultural Anthropology

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