الأنثروبولوجيا أو علم الانسان: العلم الذي لايهتم به العرب / 4

ترجمة احمد مغير

مناهج البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية

في هذه المقالة سنحاول أعطاء وصف موجز للقضايا والمكونات الرئيسية لأساليب البحث في الأنثروبولوجيا.

الطرق العلمية والمنهج الاستقرائي مقابل الاستنتاجي

الأنثروبولوجيا علم. وعلى هذا النحو هي معنية بمراقبة الحقائق وتصنيفها بصورة منهجية، ووضع قوانين يمكن التحقق منها. الأنثروبولوجيا ، مثل أي علم آخر ، تستخدم المنهج العلمي ، وهو مصدر المعرفة العلمية. الطريقة العلمية هي نظام منطقي يستخدم لتقييم البيانات المستمدة من الملاحظة المنهجية. يتكون المنهج العلمي كطريقة دقيقة لتصميم وإجراء البحوث من الخطوات الأساسية التالية:

(1) إنشاء فرضية ، بيان عام يستند إلى الحقائق المرصودة. 2) تحديد طرق اختبار الفرضية ، ودمجها في تصميم البحوث ؛ 3) اختبار الفرضية من خلال البحث والمزيد من الملاحظة .

توظف الأنثروبولوجيا كعلم نهجين مهمين للغاية في تصميم البحوث وفي الإطار البحثي العام: الأساليب الاستقرائية والاستنتاجية. الطريقة الاستقرائية هي طريقة يقوم بها العالم أولا بالملاحظة ويجمع البيانات ، والتي على أساسها يصوغ الفرضيات والنظريات . يحاول الباحث بناء نظريات من ملاحظات وحالات معينة. ينتقل الاستقراء من الخاص إلى العام. حيث ينتقل الخصم من العام إلى الخاص. في المنهج الاستنتاجي ، يحاول الباحث اشتقاق تأكيدات وادعاءات محددة من مبدأ نظري عام. باختصار ، ينتقل النهج الاستنتاجي في البحث من النظرية العامة إلى مطالبات معينة.

تحديد مشكلة البحث

الخطوة الأولى في إجراء البحوث الأنثروبولوجية هي التوصل إلى مشكلة بحثية. تحديد مشكلة البحث ينطوي أساسا على اختيار موضوع البحث. تختلف الطرق والأساليب التي يحدد بها الباحثون مشكلة البحث ويختارون موضوعا وفقا لعوامل مختلفة. غالبا ما تكون الاهتمامات البحثية لعلماء الأنثروبولوجيا ناتجة عن تجاربهم وملاحظاتهم الحياتية الخاصة وبالتالي قد تحدث الأفكار الأولية للبحث في أي وقت ومكان للباحث. المشي في الشارع، والقراءة من خلال الصحف، ومشاهدة التلفزيون، قد تؤدي هذه الفعاليات الى اقتراح موضوع بحث لشخص مراقب وفضولي.

مراجعة الأدبيات

عادة ما يستمر العمل البحثي من خلال مراجعة الأعمال السابقة حول مشكلة بحثية محددة حددها المرء. سيحتاج الباحث إلى مراجعة الأعمال السابقة حول السؤال الذي يثيره. كان المصدر المهيمن تقليديا لمراجعة الأدبيات هو المكتبات ومراكز التوثيق حيث توجد الكتب والمراجع المختلفة بطريقة مفهرسة بالبطاقة. وفي الوقت الحاضر، تحتفظ معظم المكتبات بنظام إيداع محوسب، حيث تتاح المراجع عبر الطرق الإلكترونية على الإنترنت. أصبح البحث في الأدبيات سهلا للغاية ، وبالتالي ، مع حوسبة مصادر المكتبة. يمكن للمرء الوصول إليها بسهولة إذا كان الاتصال بالإنترنت متاحا .

إن مراجعة الأدبيات تقتضيها حقيقة أن الباحث ربما لا يكون أول شخص يطور اهتماما بمشكلة معينة. وبالتالي ، يحتاج إلى قضاء بعض الوقت في المكتبة لمراجعة النظريات والأساليب التي استخدمها الآخرون للموضوع في الماضي وما هي النتائج الموجودة هناك. إن مراجعة الأدبيات لها الأغراض الأربعة التالية:

أولا ، يوضح الافتراضات الكامنة وراء سؤال البحث العام. ثانيا ، يوضح أن الباحث على دراية تامة بالبحوث ذات الصلة والتقاليد الفكرية التي تحيط بالدراسة وتدعمها. ثالثا ، يظهر أن الباحث قد حدد بعض الثغرات في الأبحاث السابقة وأن الدراسة المقترحة ستسد حاجة مثبتة. وأخيرا، تقوم المراجعة بتنقيح وإعادة تعريف أسئلة البحث والفرضيات المبدئية ذات الصلة من خلال تضمين هذه الأسئلة في تقاليد تجريبية أكبر.

تصميم البحوث

تصميم البحث هو ذلك القسم في عملية البحث الذي يعطي تفاصيل أساليب وطرق إجراء الدراسة . ويشمل اختيار مواقع البحث ومواضيع الدراسة ، والأساليب التي سيتم استخدامها في جمع البيانات ، والتقنيات التي سيتم استخدامها في تحليل البيانات والمسائل الأخرى ذات الصلة. يختار عالم الأنثروبولوجيا موقع البحث والأشخاص الذين سيجري البحث بينهم. يتم اختيار تقنيات جمع البيانات المناسبة وذات الصلة. الطريقة التي يصمم بها الباحث عملية البحث الشاملة ستحدد جودة البيانات ونتائج البحث.

استراتيجيات/أساليب جمع البيانات في الأنثروبولوجيا

الإثنوغرافيا هي الاستراتيجية المتميزة لعلماء الأنثروبولوجيا في جمع البيانات. إنها السمة المميزة للأنثروبولوجيا. توفر الإثنوغرافيا أساسا للتعميمات حول السلوك البشري والحياة الاجتماعية. هناك العديد من التقنيات التي يستخدمها علماء الأنثروبولوجيا عند جمع المعلومات. ونناقش أدناه التقنيات الميدانية الرئيسية في الأنثروبولوجيا.

ملاحظة المشاركين

الملاحظة أمر أساسي لأي بحث أنثروبولوجي. على الباحث أن يهتم بالتفاصيل الكثيرة والمتنوعة للحياة اليومية بين الناس. يجب ملاحظة السلوكيات والفعاليات الفردية والجماعية. ويجب ملاحظة وتسجيل جميع الأحداث والإجراءات والأماكن والأشياء ذات الصلة وما إلى ذلك. أحد الإجراءات الرئيسية في هذه التقنيات يسمى ملاحظة المشاركين ، والمشاركة النشطة في حياة المجتمع أثناء دراستها. يشارك الباحث في بيئة بحثية أثناء مراقبة ما يحدث في هذا السياق. هنا يحاول علماء الأنثروبولوجيا المشاركة في العديد من أنشطة وعمليات المجتمع التي يدرسونها.

المحادثة الإثنوغرافية والمقابلات وجدول المقابلات

بينما يحافظ علماء الأنثروبولوجيا على علاقة مع الناس ، يبدأون في تسجيل المعلومات بدءا من أبسط محادثة مع المخبرين. أثناء التحدث ببساطة مع أفراد المجتمع ، يمكن لعالم الأنثروبولوجيا تحديد والحصول على معلومات مهمة لمشروعه البحثي. ومع ذلك ، يعتمد الباحث أيضا على تقنيات إجراء المقابلات. يتم تحديد الأفراد أو المجموعات ويمكن إجراء مقابلات معهم حول القضايا ذات الصلة بعالم الأنثروبولوجيا. أثناء القيام بذلك ، قد يستخدم عالم الأنثروبولوجيا جداول المقابلات ، الأسئلة المخطط لها مسبقا، والتي يكتبها الباحث على دفتر ملاحظاته ويستخدمها كإرشادات لعملية المقابلة. مع جدول المقابلات، يتحدث الباحث وجها لوجه مع المخبرين، ويطرح الأسئلة، ويكتب الإجابات. غالبا لا يتم استخدام الأسئلة عالية التنظيم كالاستبيانات ، فهذا غير شائع في الأبحاث الأنثروبولوجية النموذجية ، ولكن علماء الأنثروبولوجيا قد يستخدمون هذه الأدوات أيضا.

طريقة الأنساب

تم تطوير هذه التقنية الإثنوغرافية من قبل علماء الأنثروبولوجيا للتعامل مع وجمع المعلومات حول مبادئ القرابة والنسب والزواج ، والتي هي لبنة البناء الاجتماعي للمجتمعات الصغيرة(كالعشائر والقرى :المترجم). طريقة الأنساب مهمة في ما يسميه علماء الأنثروبولوجيا “المجتمعات القائمة على الأقارب” ، حيث يرتبط كل شخص في هذه المجتمعات بالآخرين ؛

وقواعد السلوك مترابطة بعلاقات قرابة محددة أساسية للحياة اليومية. يمكن ملاحظة معلومات الأقارب من خلال الفنون ولوحات رسم والمقابر والطقوس وما إلى ذلك .

مخبرون مطلعون

ويسمى هؤلاء أيضا المخبرين الرئيسيين ، وتسمى الطريقة باسم مقابلة المخبرين الرئيسيين. هنا ، يتم تحديد الأفراد ذوي المعرفة العالية في المجتمع والذين يغنون البحث بالكثير من القضايا حول حياة المجتمع. ولكل مجتمع مخبرون مطلعون جيدا، وهم من السكان الأصليين/أعضاء المجتمع المحلي الذين يمكنهم تقديم أفضل المعلومات وأغناها عن مختلف مجالات الحياة في المجتمع المحلي.

تاريخ الحياة

يستخدم علماء الأنثروبولوجيا أيضا تقنيات تاريخ الحياة. في عمله الميداني قد يصادف الباحث أفرادا أو مجموعات يقدمون له حالات مثيرة للاهتمام. لذلك يجري الباحث تحقيقا متعمقا في تاريخ حياة الأفراد أو الجماعات. “يكشف تاريخ الحياة عن كيفية إدراك أشخاص محددين للتغيرات التي تؤثر على حياتهم والتفاعل معها والمساهمة فيها”.

تقنيات البحث الإيميك والإيتيك

غالبا ما يستخدم علماء الأنثروبولوجيا نهجين متناقضين: emic و etic. يركز النهج الانتقائي على وجهات نظر السكان الأصليين أو المجتمع المحلي ، في محاولة معرفة العالم من وجهات نظر السكان الأصليين؛ في حين أن وجهة النظر الإيتيكية هي نهج موجه نحو المراقبين يحاول تقديم وجهة نظر موضوعية وشاملة لدراسة حياة المجتمع. هنا ، يتحول التركيز من وجهات النظر الأصلية إلى وجهات نظر الباحث. في الممارسة العملية ، غالبا ما يتعين على علماء الأنثروبولوجيا الجمع بين النهج الإيميكية والإيتيكية في عملهم الميداني. وهم يبذلون قصارى جهدهم لتجنب تحيزات آرائهم الخاصة وكذلك آراء الأشخاص الذين تجري دراستهم .

الإثنوغرافيا القائمة على المشكلة

عادة ما يعالج البحث الميداني الأنثروبولوجي مشاكل محددة وبالتالي يمكن للباحث الدخول إلى مجتمع وهناك أسئلة محددة في باله. وبالتالي فإن علماء الأنثروبولوجيا لا يعتمدون كليا على ما يقوله ويفعله المخبرون كما أنهم أي العلماء يقومون بالعديد من الأشياء المحددة الأخرى. ويراجعون الوثائق والمحفوظات والمقاييس وسجلات البيانات المتعلقة بظواهر مختلفة مثل البيئة والطقس والنظام الغذائي واستخدام الأراضي وما إلى ذلك.

البحوث الطولية

لا تقتصر أبحاث علماء الأنثروبولوجيا على منطقة أو فترة زمنية محددة. غالبا ما يجري علماء الأنثروبولوجيا أبحاثا طولية ، مع دراسة طويلة الأجل لمجتمع أو منطقة أو ثقافة أو وحدة أخرى ، وعادة ما تستند إلى زيارات متكررة. يكشف هذا النوع من الأبحاث عن رؤى مهمة حول العوامل الديناميكية والمعقدة التي تؤثر على حياة الناس على مدى فترات زمنية أطول.

البحوث المسحية

جميع تقنيات البحث المذكورة أعلاه هي نوعية في طبيعتها وعلى الرغم من أن علماء الأنثروبولوجيا يستخدمون تقنيات البحث النوعي بشكل كبير ، إلا أنهم يستخدمون أيضا الأساليب الكمية جنبا إلى جنب مع الأساليب النوعية. واحدة من التقنيات الكمية السائدة هي طريقة المسح ، والتي تنطوي على أخذ العينات ، وجمع البيانات غير الشخصية ، والتحليل الإحصائي الدقيق. من بين جميع تقنيات البحث في العلوم الاجتماعية ربما يبدو أن المسح كطريقة جمع بيانات للبحث هو الشكل الأكثر وضوحا وانتشارا في العلوم الاجتماعية والسلوكية. تقليديا ، تعتبر تقنيات المسح مجالا لتخصصات مثل علم الاجتماع وعلم

النفس والعلوم السياسية والاقتصاد ، والتي غالبا ما تعمل بشكل رئيسي في المجتمعات الكبيرة والمعقدة والمكتظة بالسكان ، على عكس علماء الأنثروبولوجيا ، الذين يعملون تقليديا في المجتمعات الصغيرة. في البحوث المسحية ، يطلق على الأشخاص الذين يقدمون المعلومات اسم المستجيبين ، (على عكس الأنثروبولوجيا ، حيث نسميهم مخبرين) ؛ غالبا ما يتم اختيار هؤلاء المستجيبين على أساس العينة العشوائية ، حيث يتمتع جميع أفراد المجموعة السكانية بفرص متساوية في الإدراج في مجتمع الدراسة. قد يكون من المناسب هنا إجراء مقارنة موجزة للفرق بين البحوث المسحية والإثنوغرافيا. وفيما يلي بعض نقاط الاختلاف :

-في البحوث المسحية، عادة ما يكون موضوع الدراسة عينة يتم اختيارها عشوائيا أو غير ذلك من قبل الباحث. عادة ما يدرس علماء الإثنوغرافيا مجتمعات كاملة وعاملة.

-يقوم علماء الإثنوغرافيا بعمل ميداني مباشر ، ويقيمون علاقات على تراب الواقع مع الأشخاص الذين يدرسونهم. غالبا ما لا يكون لدى الباحثين في الاستبيان أي اتصال شخصي مع المستجيبين.

-عادة ما يتعرف علماء الإثنوغرافيا على أن مخبريهم مهتمون برفاهيتهم ؛ غالبا ما يركز المسح الاجتماعي على عدد صغير من المتغيرات ، بدلا من التركيز على مجمل حياة الناس.

-يعمل باحث المسح عادة في الدول الحديثة ، حيث معظم الناس يعرفون القراءة والكتابة ؛ من المرجح أن يدرس علماء الإثنوغرافيا الأشخاص الذين لا يقرؤون ويكتبون.

– يجب تحليل نتائج البحوث المسحية إحصائيا، والتعامل مع مجموعات كبيرة ومتنوعة؛ في حين أن الإثنوغرافيين ليس لديهم في كثير من الأحيان معرفة مفصلة بالإحصاءات، لكون المجتمعات التي يدرسونها أقل تنوعا وأصغر عددا.

بشكل عام ، غالبا ما يهتم باحثو المسح مثل علماء الاجتماع بالعلاقات السببية بين عدد محدود من المتغيرات ويدرسون بشكل أساسي العينات لتقديم استنتاجات حول عدد أكبر من السكان. من ناحية أخرى ، يقوم علماء الإثنوغرافيا بعملهم الميداني في المجتمعات ويدرسون مجمل الحياة الاجتماعية ويهتمون عادة بالترابط بين جميع جوانب الحياة الاجتماعية.

تحليل البيانات

بعد جمع البيانات ، فإن الخطوة المهمة التالية هي تحليل البيانات. يتم استخدام طرق مختلفة لتحليل البيانات في كل من الأساليب النوعية والكمية .بالنسبة للبيانات الكمية (التي يتم التعبير عنها بشكل أساسي من حيث الأرقام والنسب المئوية والمعدلات لقياس الحجم والسعة وما إلى ذلك) ، يستخدم الباحثون تقنيات إحصائية متطورة باستخدام نماذج الكمبيوتر. غالبا ما يتم وضع خطط لتحليل البيانات في وقت مبكر قبل جمع البيانات.

تحليل البيانات النوعية (تلك التي يتم التعبير عنها بالعبارات الوصفية، حول عمق المعلومات وتفاصيلها وأبعادها الحساسة التي يصعب التعبير عنها بالأرقام) وبالتالي يبدأ فعليا أثناء وجود الباحث في الميدان لتسجيل ملاحظاته الميدانية والتسجيل الصوتي او الفيديوي ونسخ المقابلات. التسجيل الصوتي لعملية المقابلة والنسخ هي المكونات الأساسية للتحليل. عند تحليل البيانات ، يجب على عالم الأنثروبولوجيا التمييز بين وجهات نظره الخاصة وآراء الأشخاص الذين تتم دراستهم. هناك العديد من المخططات التحليلية الممكنة و تتوفر أيضا بعض النماذج الحاسوبية لتحليل البيانات النوعية.

كتابة تقرير البحث ونشره

لا تكتمل عملية البحث حتى يتم الإبلاغ عن النتائج في وثيقة مكتوبة . تتبع كتابة التقارير البحثية في الأنثروبولوجيا ، كما هو الحال في جميع العلوم الأخرى ، طرقا قياسية محددة للكتابة. يتم نشر نتائج البحث من خلال آليات مختلفة مثل الندوات والمؤتمرات والدوريات المحكمة. مع اختلافات طفيفة ، تحتوي جميع تقارير أبحاث العلوم الاجتماعية والسلوكية على

مكونات متشابهة ، على الرغم من أنها قد تكون ذات عناوين مختلفة وبنفس الترتيب. التقريريتضمن أربعة أقسام رئيسية: المقدمة، والأساليب المستخدمة، وعرض النتائج ومناقشتها .

ترجمة : د.احمد المغير / طبيب اختصاصي وباحث

المصدر:

Introduction to Sociocultural Anthropology

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