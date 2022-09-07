الخارجية الأميركية : حان الوقت لأن تقوم الأطراف العراقية بحلّ الانسداد السياسي

الخارجية الأميركية لرووداو: حان الوقت لأن تقوم الأطراف العراقية بحلّ الانسداد السياسي

دعت وزارة الخارجية الاميركية الأطراف السياسية العراقية الى التزام الهدوء والابتعاد عن العنف، مؤكدة انه حان الوقت لأن تقوم جميع الاطراف بحلّ الانسداد السياسي الراهن في البلاد.

نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، قال رداً على سؤال لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (6 أيلول 2022)، إن الولايات المتحدة تدعو الأطراف العراقية إلى التزام الهدوء، والابتعاد عن العنف، وانتهاج الطرق السلمية لحلّ الانسداد السياسي.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربارا ليف، قد وصلت إلى بغداد يوم الأحد (4 ايلول 2022)، واجتمعت مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

حول النتائج الزيارة، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، إنه لا يملك تفاصيل بشأنها، مستطرداً أن الولايات المتحدة تعتقد أن الوقت قد حان لأن تقوم الأطراف العراقية بحل الانسداد السياسي الراهن.

باربارا ليف تحدثت لعدد من وسائل الإعلام العراقية، يوم الاثنين (5 ايلول 2022)، مؤكدة أن “استقرار وأمن العراق” أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن، ولوزارة الخارجية الأميركية بشكل خاص.

وتطرقت إلى التوترات التي شهدها العراق الأسبوع الماضي، بين أنصار التيار الصدري وسرايا السلام من جهة، والفصائل المسلحة من جهة أخرى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، منوّهةً إلى أن “وكالة الأمن القومي ووزارة الخارجية والمؤسسات الأميركية الأخرى، تتابع الوضع في العراق كثب”.

زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للعراق، تأتي بعدما طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من وزارة الخارجية الأميركية، أن تلعب دورها في حل الخلافات بين أربيل وبغداد بشأن النفط، والتي من شأنها تعرّض مصالح شركات أميركية للخطر.

نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، قال رداً على سؤال لشبكة رووداو الإعلامية، حول ما إذا كانت ضغوط الحكومة العراقية على الشركات النفطية الأميركية لإنهاء عملها في إقليم كوردستان، شكلت جزءاً من مباحثات باربارا ليف في بغداد، إنه لا تفاصيل لديه بهذا الشأن.

وفيما يلي نص حوار رووداو مع نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل:

رووداو: ماذا كان الهدف من زيارة مساعدة وزير الخارجية باربارا ليف إلى كل من أربيل وبغداد؟

فيدانت باتل: لا أملك أي تفاصيل للحديث عن الموضوع، سوى أنه طرح الأسبوع الماضي.، لكن ما أود الاشارة اليه فيما يتعلق بالعراق، هو أننا نعتقد أن الوقت قد حان لأن تقوم جميع الأطراف بحل الانسداد السياسي الراهن. وقبل كل شيء، ندعو الأطراف إلى التزام الهدوء، والابتعاد عن العنف وانتهاج الطرق السلمية. وفي حال حصلنا على أي تفاصيل تتعلق بالزيارة، سنحيطكم بها.

رووداو: هل كان الضغط الذي يفرضه العراق على الشركات النفطية، جزءاً من المباحثات؟

فيدانت باتل: لا أملك أي تفاصيل بشأن هذاالموضوع لأتحدث لكم عنها.

رووداو: زيارة المبعوث الأميركي لشمال وشرق سوريا نيكولاس غرينجر، ووجوده هناك، هل يعد مؤشراً على جدية الولايات المتحدة في تهدئة الوضع، والحد من الهجمات التركية؟

فيدانت باتل: لا أملك تفاصيل للحديث عن هذا الموضوع، لكن بعد هذا المؤتمر سأتابع الأمر، لمعرفة ما إذا بوسعي الحصول على معلومات جديدة لأحيطكم بها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط