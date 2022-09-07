الفنان نصر مكري يعود بفيديو كليب جديد

يعود الفنان نصر مكري إلى الساحة الفنية بإطلاق فيديو كليب “جات و مشات” الذي يتزامن مع نهاية عام 2020.

هذا الكليب من إخراج بن إيتش الذي شارك في كتابة الكلمات مع نصر مكري. أما الألحان والترتيبات والغناء فهي من توقيع نصر مكري. و تسجيل هذه الأغنية الجديدة تمّ في استوديو مارينا أبي رقراق مع مهندس الصوت منير توماني.

وهكذا ، وبعد سنة من كليب “الوداع” تكريما للراحل الموسيقار حسن مكري ، أطلق نصر أغنية “جات و مشات” التي يعيد بها الفنان تواصله مع جمهوره ، في انتظار مفاجآت أخرى. لأن هذا الملحن الموهوب لم يقف مكتوف الأيدي خلال الوباء. على العكس من ذلك، فقد استغل فترة الحجر الصحي لكتابة وتأليف حوالي ثلاثين أغنية سيتم الكشف عنها للجمهور العريض طوال سنة 2021.

مع هذا الزخم من الإنتاج الغزير يبرز نصر مكري ، مرة أخرى ، أنّه بحق مشعل المكري مانيا وحامل علم التيّار الموسيقي المكري ، الذي أسسه والده الراحل الموسيقار حسن مكري.

زيادة على ذلك ، فإن ألبوماته وجولاته الوطنية والدولية وجوائزه وتميزه من قبل العديد من البلدان تجعله سفيراً لموسيقى البوب المغربية.

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