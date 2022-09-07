القضية الفلسطينية في عين الأمم المتحدة

إعداد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

تقرير شهر آب 2022

§ أصدر المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة قرارا حول الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية للإحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوريي.

§ أصدر المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة قرارا حول حال المرأة الفلسطينية وتحسينه.

§ أرسلت لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين في الأمم المتحدة تقريرها السادس الذي يغطي فترة 1 أيلول 2021 إلى 31 آب 2022، إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

§ استنكر خبراء الأمم المتحدة مضايقة إسرائيل للمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني في قرى مسافر يطّا بالضفة الغربية المحتلة، حيث لا تزال مجتمعاتها مهددة بمخاطر الترحيل القسري، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري الجماعية والتهجير التعسفي.

§ أطلع المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة “وينيسلاند” مجلس الأمن في جلسة طارئة على تقرير أوضاع الشعب الفلسطيني وآخر التطورات.

§ أرسلت دولة فلسطين خمس رسائل إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الأولى حول النزاع المسلح في قطاع غزة، الثانية حول العدوان العسكري على قطاع غزة، الثالثة فكانت حول غياب المحاسبة الدولية لإسرائيل، الرابعة حول الغارات العسكرية الإسرائيلية، أما الخامسة فكانت حول قمع إسرائيل للمجتمع المدني الفلسطيني.

§ رحبت اليونيسف بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل بعد أيام من العنف بينما يتكبّد الأطفال خسائر فادحة

§ رحب الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

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