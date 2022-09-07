الكاظمي يزور الولايات المتحدة

هستیار قادر

يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الولايات المتحدة في 26 أيلول الجاري، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رافضاً مقترحاً قدم له خلال الاجتماع الثاني للقادة السياسيين، بعدم القيام بالزيارة، بسبب الخشية من تجدد التظاهرات في بغداد.

وبحسب معلومات أبلغ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الرئاسات والقادة السياسيين خلال الاجتماع الثاني للحوار الوطني، الذي عقد يوم (5 أيلول 2022)، عزمه زيارة الولايات المتحدة في 26 أيلول الجاري.

مشارك في الاجتماع، قال إن “مقترحاً قدم لمصطفى الكاظمي، بعدم القيام بالزيارة وارسال شخص ينوب عنه، بسبب احتمال قيام التشرينيين والتيار الصدري بتظاهرات، لكن الكاظمي قال للمجتمعين: من المهم أن اكون حاضراً هناك”.

رئيس الوزراء العراقي، كان قد قطع زيارته إلى مصر في (23 آب 2022)، للمشاركة في قمة مع قادة مصر، الأردن، البحرين والامارات، بعد تظاهرات أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى، التي أعقبتها تطورات خطيرة أسفرت عن اشتباكات أوقعت أكثر من 30 قتيلاً و500 جريح.

زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة في 26 أيلول الجاري، في حال تمت، ستكون الثالثة التي يقوم بها إلى أميركا، منذ توليه منصب رئيس الوزراء في 2020. وكانت زيارته الأخيرة في (26 تموز 2022)، التقى خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن.

يذكر أن قادة القوى السياسية الوطنية العراقية، قد قرروا خلال الاجتماع الثاني للحوار الوطني، تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، مجددين دعوتهم للتيار الصدري إلى المشاركة في الجلسات وضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية.

المجتمعون أكدوا ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.

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