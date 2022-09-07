المركزي الايراني: طرح الدينار العراقي بالمصارف المحلية

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، طرح عملة الدينار العراقي في المصارف المحلية.

وأوضح المحافظ ” علي صالح آبادي” في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، بأن كمية من الدينار العراقي دخلت البلاد يوم أمس وستوزع ابتداء من الغد ( الخميس).

وأشار أن على الراغبين بأداء زيارة أربعينية الامام الحسين (ع) التوجه للمصارف المحلية لتوفير عملة الدينار بجانب مراجعة مكاتب الصرافة.

وبيّن بأنه تم تحديد 25 بنكا محليا يطرح عملة الدينار، وذلك تفاديا لحدوث ازدحام على مكاتب الصرافة بالسوق.

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