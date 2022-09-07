ايران: مستعدون لتسيير 1000 رحلة جوية للعراق بموسم الاربعينية

أعلن مدير منظمة الطيران المدني الايرانية استعداد شركات الطيران المحلية تسيير 1000 رحلة لمطارات العراق في فترة مناسبة احياء ذكرى أربعينية الامام الحسين (ع).

وأوضح ” محمد محمدي بخش” في تصريح الأحد، أن 15 شركة طيران ايرانية مستعدة لتسيير الرحلات الى العراق بمناسبة الاربعينية من 6 الى 22 سبتمبر/أيلول 2022.

وأستطرد أن اكثر من 120 رحلة جوية منتظمة بين ايران والعتبات المقدسة كانت قائمة وقد بلغت بالوقت الراهن الى 155 رحلة جوية قابلة للزيادة تدريجيا، وايران بدورها أعلنت الاستعداد لتسيير 1000 رحلة من 20 مطار محلي، غير أنه في العراق لاتوجد سوى وجهتين مطاري بغداد والنجف الاشرف.

وشدد على أن شركات الطيران الايرانية على استعداد لتسيير 1000 رحلة في موسم الاربعينية بشرط استيعاب المطارات في العراق.

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