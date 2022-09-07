تنفيذ 80 رحلة ذهابا وايابا يوميا من مطار الامام الخميني الى العراق خلال الزيارة الاربعينية

أكد “جواد صالحي ” مسؤول شركة مطار الإمام الخميني (رض) انه سوف يتم تنفيذ 80 رحلة بمناسبة الاربعين ذهابا وإيابا في قاعة السلام التابعة لهذا المطار كل 24 ساعة.

وتابع المسؤول قائلا: ان هذا البرنامج سوف يبدأ في يوم 6 ايلول الجاري ويستمر الى 21 من الشهر ذاته، فيما تم نقل رحلات زيارة الاربعين حديثا الى قاعة سلام التابعة لمطار الامام الخميني طاب ثراه.

وأشار ” صالحي ” الى استضافة قاعة سلام لمختلف المواكب الحسينية حيث تم تشكيل 10 مواكب خارج القاعة من قبل شركة الخطوط الجوية فيما يقوم المسؤولون عن الشركات باستضافة زوار اربعينية الامام الحسين (ع).

وشدد هذا المسؤول الايراني الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس على تدشين استوديو مقر اعلام الاربعين في مطار الامام الخميني طاب ثراه.

من جهة اخرى أكد رئیس لجنة الاربعين المرکزية “سید مجید میر احمدي” أن بإمكان زوار الدول الاخرى السفر عبر المطارات الايرانية لزيارة الاربعين، بإستثناء الرعايا الافغان المقيمين في ايران الذين لديهم جوازات سفر خاصة.

جاء ذلك في كلمته التي القاها على هامش انعقاد الاجتماع الـ 101 للجنة الاربعين المركزية، وأضاف قائلا: انه تقرر في الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد وضع المحافظين الامكانات الموجودة لديهم تحت تصرف منظمة الطرق كي يواصل الزوار طريقهم براحة، فيما على السائقين الاعزاء التعاون بكل ما اوتوا من قوة كما في السابق.

وشدد “مير احمدي” على أنه تقرر عدم تجاوز اصحاب مرائب السيارات من السعر الذي تم تحديده لهم 5 آلاف تومان للمواقف الحكومية و10 آلاف تومان للقطاع الخاص، فيما سيتم التصدي قانونيا لكل من يرتكب مخالفة قانونية.

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