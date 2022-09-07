دول خليجية وعربية تطلب من منصة نتفليكس الالتزام بالأعراف والقيم المجتمعية

فنون

قال المجلس الأعلى للإعلام في مصر، الأربعاء، إنه قرر إصدار قواعد تنظيمية وتراخيص، لمنصات المحتوى الإلكتروني، مثل نتفليكس، وديزني بلاس.

وأوضح المجلس، أن القواعد ستُلزم المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة، حال بث مواد “تتعارض مع قيم المجتمع”.

يأتي ذلك بعد أن اتهمت السعودية ودول الخليج، الثلاثاء، منصة نتفليكس، ببث محتوى “يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية”، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية، في حال لم يتم إزالة المحتوى المخالف.

وجاءت الاتهامات في بيان مشترك، بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع، في السعودية، ولجنة الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومقره في الرياض، من دون توضيح ماهية المحتوى المخالف، أو الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج، ضد المنصة.

ومما جاء في البيان المشترك “تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى، بما فيه المحتوى الموجه للأطفال”.

ودخلت دول عربية مراراً في خلافات مع موزعي أفلام أميركيين، بشأن المحتوى المتعلق بالأقليات الجنسية، خصوصاً في الأفلام السينمائية.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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