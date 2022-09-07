رئيس تعبئة البناء: تنظيم 3200 فريق للعمل الطوعي لخدمة زوار الاربعينية

اعلن رئيس منظمة تعبئة البناء في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد محمد زهرائي عن تنظيم اكثر من 3200 فريق للعمل الطوعي لتقديم الخدمات لزوار اربعينية الامام الحسين (ع) في اطار 700 موكب.

واشار العميد زهرائي في تصريح له اليوم الاربعاء في مدينة ايلام غرب ايران الى ان هنالك 42 ألف فريق للعمل الطوعي في مختلف انحاء البلاد وقال: “نحن نرغب بأن يتذوق المواطنون بالمعنى الحقيقي طعم الخدمات التي يقدمها العاملون في فرق العمل الطوعي وان ينتفعوا منها.

وأضاف: ان فرق العمل الطوعي التابعة للتعبئة هي في وضع جيد وتقدم الخدمات لزوار الاربعينية على حدود البلاد.

وقال العميد زهرائي: انه تم تنظيم اكثر من 3200 فريق للعمل الطوعي في اطار 700 موكب لتقديم الخدمات لزوار اربعينية الامام الحسين (ع).

واكد قائلا: ان تعبئة البناء وفرق العمل الطوعي هي اليوم رائدة في تقديم الخدمات للشعب وازالة مظاهر الحرمان من انحاء البلاد حيث تسعى بكل قواها في هذا المسار.

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