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صحة الكرخ / انقاذ حياة طفلة تعاني من داء شلل الأعصاب المستعرض في مستشفى الطفل المركزي التعليمي 

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احمد عبد الصاحب كريم
تمكن فريق طبي جراحي من انقاذ حياة طفلة بعمر (10) سنوات تعاني من داء شلل الأعصاب المستعرض (شلل الأطراف السفلية مع ضعف شديد في الأطراف العليا) و عجز التنفس مع صعوبة البلع و ارتفاع ضغط الدم مع هبوط عمل القلب حيث تم اظخالها إلى ردهة العناية المركزة و تم إجراء التنفس الصناعي لها لمدة شهر بانتظار التعافي التدريجي تحت تأثير سلسلة من العلاجات من ضمنها الغسل البلازمي و إعطاء جرع العلاج الكيماوي مع مراقبة للفعاليات الحيوية و التعامل مع جميع المضاعفات بأشراف فريق طبي متكامل من أطباء تخدير و عناية مركزة و أطباء باطنية و عصبية بالإضافة إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة لإجراء فتحة القصبة الهوائية و بعون الله تماثلت الطفلة للشفاء و تم اخراجها من العناية المركزة .
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