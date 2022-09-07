صحة الكرخ / انقاذ حياة طفلة تعاني من داء شلل الأعصاب المستعرض في مستشفى الطفل المركزي التعليمي 

احمد عبد الصاحب كريم

تمكن فريق طبي جراحي من انقاذ حياة طفلة بعمر (10) سنوات تعاني من داء شلل الأعصاب المستعرض (شلل الأطراف السفلية مع ضعف شديد في الأطراف العليا) و عجز التنفس مع صعوبة البلع و ارتفاع ضغط الدم مع هبوط عمل القلب حيث تم اظخالها إلى ردهة العناية المركزة و تم إجراء التنفس الصناعي لها لمدة شهر بانتظار التعافي التدريجي تحت تأثير سلسلة من العلاجات من ضمنها الغسل البلازمي و إعطاء جرع العلاج الكيماوي مع مراقبة للفعاليات الحيوية و التعامل مع جميع المضاعفات بأشراف فريق طبي متكامل من أطباء تخدير و عناية مركزة و أطباء باطنية و عصبية بالإضافة إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة لإجراء فتحة القصبة الهوائية و بعون الله تماثلت الطفلة للشفاء و تم اخراجها من العناية المركزة .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط