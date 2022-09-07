صحة كربلاء تحثّ المواكب والزائرين على الوقاية من 3 أمراض خطيرة

حذرت دائرة صحة كربلاء، المواكب الحسينية مع اقتراب ذروة الزيارة الاربعينية للأمام الحسين (عليه السلام) من 3 امراض خطيرة.

وقال مدير قسم العمليات والخدمات الطبية الطارئة ومدير شعبة الاسعاف الفوري في دائرة صحة كربلاء، جودت عبد الكاظم، إن “إجراءاتنا السابقة تجاه فايروس كورونا لم تنته؛ لكن شراسة الوباء قلت بشكل كبير؛ لكن مازالت محافظات العراق الان تسجل اصابات ومحافظة كربلاء من بينها”.

وأضاف عبد الكاظم، أن “المدينة ومع اقتراب ذروة الزيارة الاربعينية باشرت بخطط توعوية لأصحاب المواكب الحسينية وللالتزام بالإجراءات الوقائية”.

واشار عبد الكاظم، الى “اضافة متابعة الحمى النزفية ايضا من خلال منع دخول المواشي الى المحافظة الا بعد اجراء الفحص وجزرها بالمجازر المرخصة كذلك متابعة مسألة الكوليرا من ناحية متابعة المياه الصالحة للشرب ونسبة الكلور فيها”.

إلى ذلك، قال مدير ماء كربلاء محمد فاضل النصراوي، إن “المدينة قسمت بين عدة قطاعات وتم توزيع المهام والمسؤوليات بين عدد من المهندسين والفنيين والعمال كما تم تزويد جميع المشاريع والمجمعات المائية بالوقود ومواد التعقيم وصيانة جميع المضخات وصيانة الآليات”.

وأشار النصراوي، إلى “تحديث الخطة السنوية المعدة للزيارة الأربعينية، إذ نشرت فرق الصيانة في عموم المدينة وعلى محاور الطرق وإشراك أكثر عدد من الآليات التخصصية من حوضيات وحفارات وكرينات وآليات خدمية في المركز ومداخل المدن”، وتحدث عن “تطبيق الخطة تباعاً بالتزامن مع زيادة أعداد الزائرين”.

ومن جانب آخر، ذكرت بلدية كربلاء في بيان تلقته (المدى)، أن “الخطة البلدية لزيارة الأربعين تضمنت إشراك 4200 عامل تنظيف على القواطع الثمانية في المدينة وتهيئة 350 آلية تخصصية متنوعة وتوزيع 250 حاوية سعة 200 لتر”.

وأشار البيان، إلى “تشغيل معمل النفايات ضمن حدود المدينة وتهيئة محطات الطمر الصحي وفق الضوابط البيئية”، مؤكداً “تهيئة موقعين الأول لإيواء المواشي والثاني للجزر ضمن مركز المدينة القديمة”.

فيما أفصح قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة كربلاء في بيان تلقته (المدى)، عن “إطلاق حملة لمحاربة الشائعات تزامناً مع بدء انطلاق خطة زيارة الأربعين المليونية”.

وتابع البيان، أن “ملاكات قسم العلاقات والإعلام أجرت جولات ميدانية تثقيفية لزيادة الوعي الأمني لدى أصحاب المواكب الحسينية والزائرين خلال زيارة الأربعين”.

ومضى، إلى “توزيع ملصقات توعوية، والتأكيد على أهمية التعاون مع القوات الامنية للتبليغ عن الحالات المشبوهة”.

وعلى الصعيد ذاته، كشفت العتبة الحسينية المقدسة عن نشر أكثر من (1800) كاميرا تدخل المنظومة لتأمين زيارة الاربعين، ونصب منظومة كاميرات مراقبة حديثة ترصد اية حالة.

وقال رئيس قسم حفظ النظام في العتبة رسول فضالة، إن “اكثر من (1800) كاميرا مراقبة تم نشرها لرصد حركة الزائرين داخل المدينة القديمة ومحيط العتبة المقدسة والطرق المؤدية الى المرقد”.

وأضاف فضالة، أن “العتبة الحسينية استكملت جميع الاجراءات الامنية لاستقبال الزائرين الوافدين الى مدينة كربلاء من جميع المحافظات والعالم الاسلامي وذلك لإحياء مراسيم الزيارة”.

وأوضح، أن “المنظومة التي تمتلكها العتبة الحسينية تعد من أحدث المنظومات في العراق ومن مناشئ عالمية متخصصة”.

وتحدث، عن “تعاون كبير بين العتبة الحسينية والعتبة العباسية وجميع الجهات الامنية الحكومية في المحافظة”.

وانتهى فضالة، إلى أن “الخطة تضمنت استخدام أجهزة حديثة، بالإضافة الى السونار، وأجهزة الفحص المبكر، مع زيادة بعدد الأماكن الخاصة باستلام الأمانات، إذ تم نشر أماكن إضافية من قبل الشعبة الخارجية”.

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