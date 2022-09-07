صحيفة حزب الله: هكذا أراد الصدريون السيطرة على الخضراء في الليلة الدامية

اتهمت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، استنادا إلى مصادرها، التيّار الصدري بمحاولة إحكام السيطرة التامّة على المنطقة الخضراء، مقرّ الحُكم في بغداد، “لكنّ هذه المحاولة باءت بالفشل، بعدما هدّدت بقيادة التيّار إلى صدام مع الحشد الشعبي لن تأتي نتائجه في صالح الأوّل”، وفق تعبير الصحيفة.

وأضافت الصحيفة في تقرير، (6 أيلول 2022)، أن “فشل الصدريين في السيطرة على المنطقة الخضراء إلى جانب الوساطات الداخلية والخارجية، هو ما دفع بالصدر إلى الخروج في اليوم التالي، وإصدار أمر صارم لأنصاره بالانسحاب من الخضراء بعد أن وبّخهم على حمل السلاح بإيعاز من بعض قادة التيار”.

وأكدت الصحيفة أن الخطّة الأساسية لـ”التيّار الصدري، بعد إعلان الصدر اعتزال السياسة في بيانه الشهير الذي وَجّهه إلى المرجع كاظم الحائري، وتضمَّن مخاطَبة أنصاره بالقول: «أنتم في حلّ مني»، كانت تقضي بأن يُحكِم هؤلاء سيطرتهم على المنطقة الخضراء التي تضمّ مقارّ الرئاسة والحكومة والسفارات، وعلى مراكز المحافظات، وربّما التفاوض مع الطرف الآخر بعد ذلك”.

ولفتت الأخبار إلى أن “ما حدث بعد بيان الاعتزال، هو أن بعض قادة التيّار أمَروا أنصاره بحمْل السلاح، من دون أن يُعرف إذا كان مقتدى نفسه على علْم مسبَق بهذا الأمر أم لا، لكن الأكيد أن الأخير أفسح مجالاً لأنصاره، حتى بعد ظهور السلاح، لإتمام عملية السيطرة على المنطقة الخضراء”.

واستدركت الصحيفة، “عندما تيقّن ـ الصدر ـ من أنهم فشلوا في ذلك، أمرهم بالانسحاب”.

وحول تعثر الصدريين في السيطرة على الخضراء، عزت الصحيفة الأسباب إلى :وجود مقرّ للحشد الشعبي داخل الخضراء يتواجد فيه رئيس هيئة أركان الحشد، عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك). وهنا، برزت مخاوف الصدر من صدام كبير مع الحشد لم يكن ليخرج منه منتصراً لا سياسياً ولا عسكرياً، ثمّ جاءت التدخّلات لدى الرجل من أطراف عدّة، ومنها إيران و حزب الله الذي تفيد بعض المعلومات بأنه أرسل موفداً إلى الصدر ليقنعه بوقف التحرّك. وهذا ما قد يفسّر سبب خروج الأخير في اليوم التالي ليوبّخ التيّار الصدري”.

وتشدد الصحيفة على أن اعتزال السياسة “لم يحصل فعلياً ولن يحصل على الأرجح” و كان بذاته تدبيراً سياسياً، وهو أحد التكتيكات المعروفة لمقتدى الصدر، والهدف منه، كما أوضح بيان الرجل بهذا الخصوص، هو ترْك الشارع على غاربه من دون مرجعيّة للتحرّك. مستدركة ” ماذا لو أن التحرّك نجح في إسقاط «المنطقة الخضراء»، فهل كان الصدر سيبقى معتزلاً، أم أنّه كان سيعود إلى فرض الشروط التي وضعها، وأبرزها حلّ مجلس النواب، وإجراء انتخابات جديدة، من موقع القوّة، وربّما رفع السقف أكثر؟”.

وحول نتائج الاحتكاكات الأخيرة تقول الصحيفة المقربة من حزب الله أن الصدر الذي أحسن خلال الأشهر الأخيرة استخدام لغة الشارع، ما زال متفوّقاً على قوى «الإطار التنسيقي» في الشعبيّة، بسبب غياب أيّ مشروع للحُكم لدى الأخيرة، يعالج المشاكل الحياتية القاسية التي يواجهها العراقيون، فضلاً عن وقوف بعضها في موقف المتّهَم بالمسؤولية عن ما وصلت إليه الأوضاع في البلد.

وفي الختام تستنتج الصحيفة أن العراق، وإن نجا من الاقتتال داخل المذهب الواحد، إلّا أنه دخل دوّامة جديدة من الصراع السياسي أكثر تعقيداً ممّا قبلها. وعليه، فإن الأسابيع المقبلة لن تكون خالية من التوتّر، كما لن يكون سهلاً التوصّل إلى حلول للأزمة، ما سيعيد الأطراف في النهاية إلى الشارع. ولعلّ القرار الذي يُتوقّع أن تُصدره «المحكمة الاتحادية العليا» غداً في دعوى «التيار الصدري» المطالِبة بحلّ مجلس النواب، سيشكّل محطّة من المحطّات على هذا الطريق.

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