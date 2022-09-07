طهران: نستغل كل فرصة لدعم عودة الامن والاستقرار للعراق

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بان امن واستقرار العراق مهم جدا بالنسبة لايران، لافتا الى ان طهران تستغل كل فرصة ترى انها تستطيع من خلالها دعم الاخوة العراقيين من اجل عودة الاستقرار الى بلدهم.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الاثنين بشان الاوضاع الراهنة في العراق: إن التطورات في العراق مهمة للغاية بالنسبة لإيران. نعتقد أن العراق بلد مهم للغاية في المجال الإقليمي ، وأن الاستقرار والأمن والسلام فيه يساهم في تنميته الاقتصادية، وكذلك في تهيئة الظروف المناسبة والقدرة على ان يؤدي دروه البناء والمكمل في القضايا الإقليمية. قضية الأمن والاستقرار في العراق مهمة بالنسبة لنا. وتستغل إيران كل فرصة تعتقد أنها تستطيع فيها مساعدة الأشقاء العراقيين على العودة إلى الاستقرار.

وحول تصريحات السيد مقتدى الصدر المعادية لايران قال: لدينا علاقات مع جميع الأطراف السياسية العراقية ودور إيران في العلاقات مع الأطراف العراقية ساعد في بلورة الهدوء في هذا البلد. من المؤكد أن إيران تلعب دورها كعامل مساعد وبناء في هذه العلاقة. إيران ليست لديها رسالة للأفراد. نظرة إيران هي للعراق كله ودعونا كل التيارات السياسية العراقية للحوار. نحن ننظر إلى العراق ككل ، ولا ننظر إلى جزء أو تيار أو مجموعة فيه. جميع الأحزاب السياسية العراقية جزء من عملية بناء السلطة في هذا البلد.

وأضاف كنعاني: “أمن العراق مهم بالنسبة لنا ، وإيران تعتقد أن ما حدث في العراق خلال الأيام الماضية قضية عراقية داخلية. لا تنوي إيران التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ولكن بناءً على سياسة الجوار ، وأن استقرار وأمن العراق مفيد ليس فقط للعراق ولكن أيضًا لدول المنطقة ، بما في ذلك إيران ، فقد قدمنا ​​المساعدة وتوصيات أخوية للاعزاء في العراق ، لكننا نعتقد أن مسيرة التطورات مرتبطة بقضايا العراق الداخلية.

*مسيرة الاربعين

وحول زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) ودخول قسم من الزوار الايرانيين من حدود إقليم كردستان العراق قال: نحن ممتنون للحكومة ولشعب العراق العظيم الذين وفروا الفرصة كما في السنوات السابقة ، لاستضافة عدد كبير من الزوار الراغبين بزيارة العتبات المقدسة والمشاركة في مسيرة اربعينية أبي عبد الله الحسين (ع). لقد رأينا تعاونًا جيدًا للغاية من الحكومة العراقية والشعب العراقي في هذا المجال. الشعب العراقي العظيم والحكومة العراقية كانوا مضيفين ممتازين لعشاق أبي عبد الله الحسين (ع) الآتين من مختلف أنحاء العالم، وفي اقليم كردستان العراق بادروا هذا العام ايضا للمساعدة على اقامة مسيرة مهيبة بالمناسبة ، وفتحت حدود الاقليم أمام الايرانيين وحتى الآن كان التعاون جيدا.

*الزوار الباكستانيون

وعن تسهيل عبور الزوار الباكستانيين لزيارة الأربعين قال: “نتمنى أن نشهد هذا العام بمساعدة إيران كأرض العبور إلى العتبات المقدسة وبمساعدة اشقائنا في العراق والحكومة العراقية، ايفادا سهلاً وسلساً لإشقائنا الزوار من باكستان وأفغانستان وحتى آسيا الوسطى والقوقاز.

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