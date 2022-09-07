عشائر العراق والحشد الشعبي ينشران حافلات لنقل زوار الاربعين مجانا

نشرت العشائر العراقية وقوات الحشد الشعبي عددا كبيرا من الحافلات والسيارات الخاصة على الحدود العراقية المتاخمة لايران لنقل زوار الاربعين مجانا وذلك مع تزايد عدد الزوار الذين يدخلون الاراضي العراقية عبر الحدود الايرانية.

وقد دعا المسؤولون في لجنة الاربعين المركزية الزوار الى استخدام الحدود الايرانية الاخرى لتجنب الازدحام على معبر مهران الحدودي الذي يشهد زخما كبيرا للزوار.

وصرح أحد شيوخ العشائر العراقية أن حوالي 400 حافلة وسيارات متوسطة وسيارات خاصة قد تم نشرها في حدود مهران وشلمجة وجذابة فيما قامت قوات الحشد الشعبي بنشر السيارات في معبر خسروي لنقل الزوار مجانا الى كربلاء المقدسة او النجف الاشرف.

من جهة اخرى أكد حجة الاسلام ” سيد على رحيمي” المتحدث بإسم حملة «كل منزل مضيف» تحويل المواطنين الايرانيين منازلهم في محافظة “مركزي” الى مضايف لزوار الاربعين لمرورهم من هذه المحافظة في طريقهم الى كربلاء المقدسة.

وقال هذا المسؤول الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس: انه تم عقد اجتماع مع مسؤولي المواكب الحسينية في المحافظة والناشطين في مجال اربعينية الامام الحسين (ع) وتوصلنا الى هذه النتيجة وهي أنه يجب القيام بهذا العمل كما يقوم به اخواننا العراقيون لاستضافة الزوار.

وتابع قائلا: ان الاخوة العراقيين يقيمون مضايف الى جانب منازلهم في المدن والقرى في طريق النجف الاشرف – كربلاء المقدسة لاستضافة الزوار للاستراحة.

وأشار سماحته الى استضافة بعض العوائل الايرانية في محافظة مركزي زوار الاربعين من خلال تحديد حوالي 20 منزلا في قرية “نمك كوه” لاستقبال 130 زائر باكستاني.

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