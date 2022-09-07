فؤاد حسين: احداث المنطقة الخضراء اضرت بالعملية السياسية

أكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ان احداث المنطقة الخضراء اضرت بالعملية السياسية كثيرا. جاء ذلك خلال استقبال حسين مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لشُؤُون الشرق الأوسط باربرا ليف، والوفد المُرافق لها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الثلاثاء (6 أيلول 2022) انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة والقضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، والتأكيَّد على دعم إستقرار العراق سياسياً، إقتصادياً وأمنياً”.

وزير الخارجية العراقي تطرق إلى الظروف السياسيَّة في العراق وإلى الأحداث الدامية التي حدثت قبل أسبوع في بغداد وفي المنطقه الخضراء قائلا: ان “هذه الأحداث الحقت ضرراً كبيراً بالعمليَّة السياسيَّة في العراق، وعلى جميع القوى السياسيَّة أنّ تأخذ درساً من ما حصل، من أجل الحفاظ على السلم الأهليّ”.

وأكد أنَّ “سلسلة الحوارات يجب أنَّ تشمل الجميع ومن الضروريّ حماية المسيرة الديمقراطيَّة كما هي، وحماية السلم المجتمعيّ”.

فؤاد حسين وباربرا ليف بحثا “الوضع الإقليميّ والعلاقات بين الجُمهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة والولايات المتحده الأميركيَّة، ومسار المُفاوضات الجاريّة في فينا حول المشروع النووي الإيرانيّ”.

واعرب الوزير العراقي عن امله في “وصول البلدين إلى إتفاق نهائيّ حول هذا الموضوع لما فيه الخير للبلدين وللمنطقة”.

وبشأن الوضع السوري اكد فؤاد حسين أنَّ “بناء الاستقرار في سوريا، هي ليست لمصلحة الشعب السوريّ فقط وإنما لمصلحة العراق والمنطقة برمتها أيضاً”.

ولفت الى ان “الحكومة العراقيَّة تعمل جاهدة لدعم هذا المسار في كل المحافل الدوليَّة”.

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