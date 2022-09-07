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فشل ( التيار الصدري ) في السيطرة على الحكم

حسنآ فعل ( مقتدى الصدر ) بأعتزاله العمل السياسي بعد المسرحية الدموية التي فشل بأخراجها و ادارتها حين تخلى عن أنصاره و تركهم لوحدهم يقاتلون في الساحة ( أذهب انت و ربك فقاتلا……) و لم يكتف بتوريطهم في قتال الميليشيات ألأيرانية حتى جعل مصيرهم في ( النار ) عندما ردد مقولة ( القاتل و المقتول في النار ) اكثر من مرة لكنه لم يعلم ان من ورط أؤلئك الشباب في القتال غير المتكافئ مع فصائل ( الحشد الشعبي ) و أنسحب و القى باللوم على مناصري ( التيار الصدري ) الذين خدعوا عندما حل ( مقتدى الصدر ) الهيئة المسؤولة عن التظاهرات و التي اعتبرت للجميع بأنها أشارة منه الى مؤيديه المرابطين في المنطقة الخضراء بأن كل الحلول مع ( ألأطار التنسيقي ) لم تجدي نفعآ و لا فائدة و لابد من المواجهة العسكرية و ليسوا هم فقط مؤيدي التيار و مناصريه من فهم ذلك بل الجميع فهم ذلك الا ( مقتدى الصدر ) كما يبدو .

أمور عديدة كشف عنها تراجع ( مقتدى الصدر ) عن مواقفه المتشددة اولها ألأخطاء الجسيمة التي أوقع فيها تياره ابتداءآ من أنسحابه غير الموفق و غير المفهوم من البرلمان و من ثم دعوته الى حل البرلمان و هو خارجه بالتظاهر و ألأعتصام و كان بأمكانه ذلك و بسهولة لو بقي محافظآ على نوابه في البرلمان و كذلك رفضه الحوار و بأي شكل كان مع الطرف الآخر و كان يمكن من خلال الحوار ألأتفاق مع ألأطار على مسألة حل البرلمان لاسيما و ان العديد من ( شخصيات ) ألأطاركانت متعاطفة او متفقة مع ( الصدر ) حول حل البرلمان الا ان موقفه المتعنت من مسألة الحوار جعل من تلك الشخصيات في موقف حرج و ضعيف و أتاح الفرصة امام الصقور ( المالكي و الخزعلي ) في التمسك بمواقفهم الصلبة و المتشنجة .

لقد راهنت أغلبية الشعب العراقي على مواقف ( مقتدى الصدر ) و تفائل الكثير منهم في الخلاص من هيمنة السلاح المنفلت و سيطرة الفصائل الولائية على القرار السيادي العراقي و سرقة المال العام الذي أنغمست فيه ألأحزاب الشيعية في ألأطار التنسيقي و الميليشيات التابعة له و ليس بمقدور أي قوة عسكرية متواجدة على ألأرض العراقية التصدي لهذه الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون سوى ( التيار الصدري ) بما يملكه من عمق جماهيري واسع و أنضباط و طاعة قد تصل الى حد التقديس بألأضافة الى الذراع العسكري القوي التابع الى التيار ( سرايا السلام ) و الذي عولت عليه الجماهير الفقيرة و الضعيفة في كبح جماح و عدوانية الميليشيات الولائية و نزع سلاحها و تفكيكها .

الذين يراهنون على نزع سلاح الميليشيات الخارجة على القانون طوعآ و سلمآ واهمون و غير مدركين للأهداف الحقيقية وراء هذا ألأنفلات الخطير في أمتلاك انواع من ألأسلحة قد لا تملكها بعض جيوش الدول في العالم و من اهم أهداف هذا السلاح و الميليشيات غير المنضبطة هو الحفاظ على سلطة ألأحزاب الموالية لأيران في العراق و هذا ما حصل في أول مواجهة للنيل من هؤلاء ( الحكام ) حيث كان سلاح الميليشيات حاضرآ و بقوة و أستطاع الرد على هجوم ( سرايا السلام ) و التي تعرضت كما يبدو الى الخيانة بعد كلمة ( الصدر ) التي نال فيها من المقاتلين و المتظاهرين التابعين له .

الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون كلها و بدون أستثناء هي سلاح غير شرعي يهدد الدولة و أمنها و من ضمن تلك الميليشيات ما تسمى ( فصلئل المقاومة ) و التي تأتمر مباشرة من قيادة الحرس الثوري ألأيراني فيما يسمى ( معسكر الممانعة ) و هذه الميليشيات من اكثر تلك الفصائل خطورة كونها تعتمد السرية في تحركاتها و كانت الهجمات التي طالت القواعد العسكرية العراقية و البعثات الدبلوماسية تنسب الى هذه الفصائل بتسمياتها المختلفة و كذلك فصائل ( الحشد الشعبي ) و التي لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية هي أيضآ ضمن خانة الميليشيات الخارجة على القانون و النظام و كذلك هي ( سرايا السلام ) التابعة الى ( التيار الصدري ) هي ايضآ ميليشيات تأتمر بأوامر القائد العسكري للسرايا و ليس القائد العام للقوات المسلحة .

( مبادرة ) زعيم ( اليار الصدري ) بالأيعاز الى حل اللجنة المنظمة و في ذلك كانت ألأشارة للمتظاهرين و المعتصمين للتصعيد و قد حصل ذلك ما أستدعى تدخل ( سرايا السلام ) و ألأشتباك مع مليشيات ( الحشد ) و قد كانت الفرصة سانحة و مؤاتية للقضاء على الميليشيات لو تدخلت القوات العسكرية الرسمية العراقية الى جانب ( سرايا السلام ) الا موقف القوات المسلحة كان بمثابة قوات ( فصل ) بين الطرفين و ليست قوات مسؤوليتها حفظ ألأمن و حماية أرواح المواطنين و أملاكهم و ردع المظاهر المسلحة من أي طرف كان و قد كان واجب القوات المسلحة العراقية حينها الرد على الطرفين و أسكات مصادر النار من أي أتجاه كان لا ان تكون في موقف المتفرج .

امام الحكومة العراقية الحالية او القادمة طريقان في مسألة حل الميليشيات و حصر السلاح بيد المؤسسات ألأمنية الرسمية أول تلك الحلول هو التفاوض مع ( الحرس الثوري ألأيراني ) لأنه هو المسؤول و له الكلمة الفصل عند الميليشيات الولائية و ان التفاوض مع ( قادة ) هذه الميليشيات و الفصائل سوف لن يأتي بأي نتيجة حيث ان القرار في ( طهران ) و هؤلاء ( القادة ) ماهم الا ( عبيد ) مأمورين و هذا الحل بعيد المنال اما الحل الآخر هو الحل العسكري الذي يبدو ان لابد منه خصوصآ بعدما أثبتت ألأحداث ان كل الفصائل و الميليشيات و منها سرايا السلام كلها تتبع ( الولي الفقيه ) و ما ( دكة ) مرجع ألأحزاب الولائية ( الحائري ) و أستقالته غير المعهودة من الحوزة الدينية للضغط على ( الصدر ) و أجباره على العودة الى ( بيت الطاعة ) الشيعي و قد حصل ذلك و سوف يكون نزع سلاح المليشيات و حلها عسكريآ و بالقوة المسلحة ان أمكن ذلك الذي سوف يحظى بالدعم الشعبي و مباركة مرجعية ( النجف ) التي ترفض ان تهدد الميليشيات المسلحة حياة المواطنيين و تعبث بألأرض قتلآ و فسادآ .

حيدر الصراف

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