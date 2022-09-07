” ماركا” الاسبانية تحذر أتليتكو مدريد من ” طارمي”

حذرت صحيفة ماركا الاسبانية نادي اتلتكيو مدريد من خطورة الايراني مهدي طارمي نجم ومهاجم بورتو البرتغالي لكرة القدم، معتبرة اياه ” الخطر الكبير”.

ويستضيف نادي اتلتيكو مدريد مساء اليوم الاربعاء، بورتو البرتغالي في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا 2022- 2023.

وأعتبرت صحيفة ماركا أن طارمي يشكل التهديد الكبير الجديد للنادي المدريدي بعد ما كان يمثل هذا التهديد اللاعب ” لويس دياز” عندما التقى الفريقان في اطار دوري الابطال في العام الماضي.

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