متحدث طالبان: احتمال وقوع فتنة في افغانستان أمر وارد

قال المتحدث باسم طالبان في افغانستان ان هناك احتمالا لوقوع فتنة في افغانستان وان الحكومة تبذل كل ما بوسعها للحيلولة دون ذلك.

وقال ذبيح الله مجاهد في كلمة له امام مؤتمر “الاوضاع الراهنة في البلاد، الفرص والتحديات” والذي انعقد بحضور مسؤولين كبار في طالبان وباحثين واستاذة جامعيين وطلاب في جامعة كابول “ان احتمال وقوع الفتن في افغانستان وارد وان طالبان تبذل كل ما بوسعها للحؤول دون ذلك”.

واضاف “ان افغانستان بعد الحرب تواجه تحديات وفرص جمة ويمكن التوجه نحو التطور والتنمية بالتعاون والمساعي المشتركة للنظام والشعب”.

وشدد ذبيح الله مجاهد ضرورة حل المشاكل الاقتصادية في افغانستان عبر قيام المؤسسات التعليمية بتدريب الكوادر الشابة والاستفادة من الموارد المنجمية في البلاد.

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