موقع اميركي: ايران تحقق تقدما ملحوظا بشرائها طائرة «سوخوي-35» من روسيا

أشار موقع”فوربس” الاميركي على شبكة الانترنت الى احتمال شراء ايران طائرة «سوخوي-35 فلانكر» الروسية المتطورة واعتبر ذلك تقدما ملحوظا تحققه القوات المسلحة الايرانية.

وقال هذا الموقع الاميركي: ان حصول ايران على مقاتلة جديدة في المستقبل القريب يعتبر دون شك تقدما ملحوظا للقوات المسلحة الايرانية.

وأكد الموقع أمس الثلاثاء أن قائد سلاح الجو في الجيش الايراني العميد «حمید واحدي» أعلن نية طهران في شراء المقاتلة الروسية «سوخوي-35 فلانكر»، وفي مثل هذه الحالة فإن ذلك يعتبر أكبر صفقة شراء لمقاتلة تعقدها ايران خلال اكثر من 30 عاما الماضية.

وكان العميد «واحدي» قد اعلن أن هذا الموضوع تم ادراجه في جدول أعمال ايران، معربا عن أمله بأن تحصل طهران على الجيل الرابع والنصف من هذه المقاتلات الروسية في المستقبل القريب.

وقال الموقع الاميركي ايضا: ان روسيا على استعداد تام في الوقت الحالي اكثر من اي وقت مضى لتطوير تعاونها العسكري والتقني مع ايران حيث من المتوقع أن تتخذ موسكو اجراءات اكثر نفعا لشراء واحتمال انتاج طهران هذه المقاتلات بصورة مشتركة.

وقد اشيع أن طهران قد تنتج اكثر من 30 مقاتلة اخرى في الداخل بعد شرائها أول مقاتلة من طراز «سوخوي-35 فلانكر» الروسية كي تلبي حاجة سلاح الجو التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية لـ 60 مقاتلة جديدة على الاقل.

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