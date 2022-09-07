وزارة التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، أنها تخطط لإطلاق العام الدراسي الجديد مطلع تشرين الأول المقبل.

وقال وكيل الوزارة للشؤون العلمية، عادل البصيصي، في تصريح للوكالة الرسمية إنه “لم تخصص أموال كافية للوزارة من أجل طباعة الكتب لهذا العام، لذلك سيكون الاعتماد على المسترجع من الطلاب”.

وأضاف البصيصي، أن “الوزارة جادة بتقديم المقترحات للجهات ذات العلاقة، من أجل الحصول على التخصيصات المالية الخاصة بطباعة الكتب”، منبهاً إلى “أنها ما زالت تنتظر لكن لغاية الآن لم تحصل على أي تخصيصات مالية”.

وعن تغيير المناهج الدراسية للصف السادس الاعدادي، أوضح، أن “هناك تغييراً في منهاج اللغة العربية للسادس الاعدادي، حيث اتخذت الوزارة إجراءات وطبعت المنهاج في مطابعها، وسيوزع للطلاب مع بداية العام الدراسي”.

وبشأن موعد العام الدراسي، بيّن البصيصي، أن “الكوادر التدريسية باشرت بالدوام يوم الاول من ايلول الحالي، وخططت الوزارة لتحديد يوم الأول من تشرين الاول المقبل، موعدا لبدء دوام المدارس”.

وتابع، أن “الوزارة تنتظر انتهاء امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي وتحاول جاهدة ضبط التوقيتات لكي يباشر الطلبة الدوام بالوقت المحدد مطلع تشرين الأول”.

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