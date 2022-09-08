أوروبا تستقبل أولى محطات تحويل الغاز للتحرر من قبضة بوتين

ودفعت أسعار الطاقة المرتفعة الاقتصادات إلى حافة الركود، مما أجبر الحكومات على التعجيل باستخدام المحطات العائمة التي تستغرق وقتا أكبر لإنشائها مقارنة بتلك التي تنجز على أرض صلبة.

وتتزايد الحاجة لهذه المحطات العائمة، في غمرة أزمة الطاقة الحالية، فألمانيا، التي اعتادت الحصول على أكثر من نصف غازها الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا، تستأجر الآن خمس وحدات منها.

كما تخطط إيطاليا وفرنسا ودول البلطيق أيضا لاعتماد هذه الطريقة لاستيراد الغاز.

وتم تأجير الوحدتين العائمتين لهولندا لمدة خمس سنوات، ومن المتوقع أن تستقبل حوالي 18 شحنة من الغاز بحلول 31 ديسمبر المقبل.

ناقلة الغاز المسال Murex، المحملة من محطة “سابين باس” الأميركية، تقبع خارج المحطة الجديدة، مما يشير إلى قرب التسليم الأول، وفقا لبيانات تتبع السفن لبلومبرغ.

ووفق ذات الوكالة، أرسلت الولايات المتحدة كميات قياسية من الغاز المسال إلى أوروبا هذا العام، والتي وصفتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب باسم “غاز الحرية”.

وعادة ما ترسو الناقلات بشكل دائم بالقرب من الشواطئ، ثم يتم نقل الغاز المسال إلى الوحدة العائمة التي تخزنه وتحوله إلى غاز طبيعي.

وهناك نحو 20 محطة جديدة مقترحة في أوروبا، وفقا لما قاله هيلج هاوغان، نائب الرئيس الأول للغاز والطاقة في مؤسسة “إيكينور” للغاز .

وقال هاوغان في مقابلة في مؤتمر في ميلانو: “إذا نجحت هذه المساعي، فإن الأمور ستبدو أكثر إشراقا أفق 2026-2027”.