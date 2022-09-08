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اتحاد الجودو يستعد لإقامة المؤتمر الانتخابي

أعلن الاتحاد العراقي للجودو، عن الهيئة العامة للاتحاد تمهيداً لإقامة المؤتمر الانتخابي المزمع اقامته في مطلع شهر تشرين الاول المقبل من العام الجاري .

وقال رئيس الاتحاد سمير الموسوي في بيان إن “الموعد القانوني لإعلان الهيئة العامة هو الثامن من شهر ايلول الجاري على ان يكون استلام كتب تمثيل اندية الهيئة العامة واستمارات الترشيح خلال المدة من ١٥-٢٤ من الشهر الجاري في مقر نادي الكرخ وستهمل اي استمارة تقدم بعد هذا الموعد”.

وبين انه “بحسب القوانين النافذة سيتم فتح فترة خاصة لتقديم الطعون ستكون من 25-27 من شهر ايلول الجاري على ان يكون موعد المؤتمر الانتخابي في الثامن من شهر تشرين الاول المقبل”.

وختم حديثه بأن “موعد اقامة انتخابات الحكام والمدربين واللاعبين الدوليين سيحدد لاحقاً”.

تجدر الإشارة إلى إن اتحاد الجودو حل مشكلاته الإدارية مؤخراً بعد الصلح بين سمير الموسوي وعدي الربيعي. انتهى/ 25 ل

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