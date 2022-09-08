الاتحاد الأوروبي بصدد إنشاء ممثلية دائمة في إقليم كوردستان

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، الأربعاء، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق فيلا فاريولا، والذي أكد أن الاتحاد الأوربي يقدّر دور إقليم كوردستان في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة، مؤكداً أن الاتحاد الأوربي بصدد إنشاء ممثلية دائمة في إقليم كوردستان.

وقال مقر الرئيس بارزاني في بيان له، إن الرئيس بارزاني استقبل سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق فيلا فاريولا والوفد المراق له.

وأضاف البيان، أن فيلا فاريولا «أشار الى أن الاتحاد الأوربي ينظر إلى إقليم كوردستان باهتمام ويقدر دور إقليم كوردستان في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة».

وأشار سفير الاتحاد الأوربي إلى أن «الاتحاد الأوروبي قرر توسیع ممثلیته وإنشاء ممثلية دائمة في إقليم كردستان».

من جانبه أعرب الرئيس بارزاني عن سعادته بقرار الاتحاد الأوربي في فتح الممثلية الدائمة للاتحاد الأوربي في إقليم كوردستان.

وفيما يتعلق بانتخابات إقليم كوردستان، أكد الزعيم الكوردي أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع إجراء انتخابات الإقليم في أقرب وقت ممكن، ودعا المجتمع الدولي إلى لعب دور في المساعدة ومراقبة انتخابات الإقليم.

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية العراقية، جدد الرئيس بارزاني التأكيد على أن أسباب الأزمة السياسية في العراق هي عدم الالتزام بالدستور وان أي حكومة سيتم تشكيلها في العراق مستقبلا يجب أن تستند إلى برنامج واسع وقوي، وتحمي حقوق إقليم كوردستان، مع مراعاة مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، ضمن إطار الدستور والحوار.

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