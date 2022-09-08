الاطاحة بأبرز منفذي عمليات التسليب بكمين في الفلوجة

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ، الخميس، الاطاحة بأبرز منفذي عمليات التسليب بكمين في مدينة الفلوجة .

وقال كسار في تصريح ان ” قوة من مكافحة اجرام قضاء الفلوجة، فرضت اجراءات امنية مشددة بالقرب من مكاتب الصيرفة في المدينة لمتابعة الاشخاص الذين يقومون بعمليات تسليب للمبالغ المالية من الاشخاص الداخلين والخارجين من مكاتب الصيرفة في مدينة الفلوجة”.

واضاف ان” القوة تمكنت من احباط عملية تسليب لاحد اصحاب مكاتب الصيرفة نفذها احد ابرز منفذي عمليات التسليب عند مهاجمته لعجلة صاحب الصيرفة واعتقاله بالجرم المشهود دون وقوع اي مقاومة تذكر”.

وتابع ان” قوات الشرطة المحلية فرضت اجراءات مشددة على كافة مكاتب الصيرفة والمصارف الحكومية والاهلية لإحباط اي عملية تستهدفهم”.انتهى/ 12أ

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