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التقرير الـشهري (42) لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الصعيد الدولي

الولايات المتحدة الأميركية:

§ أدانت حملات المقاطعة إعلان نادي “سييرا” الأمريكي عودته لممارسة الرحلة تعليمية التي ينظمها كل عام في “تل أبيب”، وتشمل المشي لمسافات طويلة في مجموعة متنوعة من محميات الطبيعة والحياة البرية، فضلاً عن جولات المشي في أماكن مثل مدينة القدس القديمة، قيسارية ويافا.

§ إستنكرت حملات المقاطعة ما تعرضت له “بيلا حديد” عارضة الأزياء الأمريكية، ذات الأصول الفلسطينية، لمهاجمة كبيرة من قبل الجهات “الاسرائيلية”، بسبب مواقفها المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية، ورفضها للسياسة “الإسرائيلية”.

§ ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إطلاق إتحاد الممرضين الأكبر في الولايات المتحدة، لرفع الحصار ‘الإسرائيلي” عن قطاع غزة، المستمر لأكثر من 15 عام.

§ ثمنت حملات المقاطعة معارضة عدد كبير من الولايات الأميركية تجريم حركة المقطعة بحسب إستطلاع رأي أجراه مركز القضايا الحرجة في جامعة ميريلاند.

§ نشر المغني الأمريكي ديفيد روفيكس، أغنية بعنوان “حطموا مصانع البيت” للمطالبة بإغلاق مصانع شركة البيت “الإسرائيلية” المعنية بإنتاج سلاح وتكنولوجيا اعتمد عليها الجيش “الإسرائيلي” في انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني.

كندا:

§ ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إدانة منظمة كنديون من أجل العدالة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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