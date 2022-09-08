الزراعة: نستخدم مادتين لمواجهة الحمى النزفية

بغداد/ نبأ مشرق

أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الزراعة باللجوء إلى استخدام مادتين لمواجهة انتشار مرض الحمى النزفية في العراق.

وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر الخفاجي في تصريح إلى (المدى)، إن “وزارة الزراعة هي المعنية بالسيطرة على مرض الحمى النزفية الذي سجل العديد من الإصابات العام الحالي انتهى البعض منها إلى الوفاة”.

وأضاف الخفاجي، أن “حشرة القراد هي الناقل الرئيس للمرض، ويتم حالياً استخدام مادتين لمكافحة هذه الحشرة، الأولى (دلتماثرين) وهي مادة فسفورية عضوية”.وأشار، إلى أن “المادة الثانية التي يتم استخدامها هي (أيفرمكتين) وهي على شكل حقن تعطى إلى الحيوان تؤدي إلى قتل أي حشرة على جسمه ومنها القراد”.وأوضح الخفاجي، أن “دوائر البيطرة التي تتمثل بـ 15 مستشفى بيطريا في العراق مع 230 مستوصفا بيطريا و925 فرصة عملت على مدة ثلاثة أشهر مستمرة لغاية الوقت الحالي للقضاء على هذه الحشرة والسيطرة على الذبح العشوائي الذي يعتبر ناقلا للمرض ايضاً”. ومضى الخفاجي، إلى أن “الدائرة توصي المستهلك بعدم شراء اللحوم إلا من المجازر المجازة صحياً من قبل دائرة البيطرة والتي تتأكد من صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك البشري”.

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