الفنانة فرح بيطار : دوري في «التحدي» له معزّة خاصة عندي

في دور المحامية الشابة المفعمة بالنشاط والحركة التي تعرف بحنكتها كيف تمارس مهنتها بنجاح، تطل الممثلة فرح بيطار في دور جاوا في مسلسل «التحدي».

فرح التي سبق وتعرفنا إليها في أدوار رومانسية وأخرى اجتماعية، تجذب المشاهد اليوم بدور جديد نكّه مشوارها التمثيلي وزاده تألقاً.

بالنسبة لها فهي تستمتع بممارسة هذه المهنة بحيث لا يهمها عدد إطلالاتها بقدر جودتها. لذلك لا تستهلك نفسها في أدوار لا تقتنع بها، بل تنتظر دائماً الوقت والدور المناسبين لتسجيل عودة معينة. وعن دورها في «التحدي» تقول : « هذا الدور له معزة خاصة عندي، لأنه حمل لي قفزة كنت أرغب فيها. فبداياتي كانت مع الكوميديا في برنامج «قربت تنحل». ومن بعدها حوصرت بأدوار الفتاة المظلومة أو البريئة والمغرومة. ولكن في «التحدي» جمعت الأنوثة والقوة والصلابة. جزء من شخصية جاوا التي أجسدها يجمع كل هذه العناصر معاً، وقسم منه يتعلق بالشر. وهو دور لم يسبق أن أديته من قبل، فعرفني على قدرات لم أكن قد اكتشفتها بعد عندي، وهنا يكمن سرّ جماله».

يصل «التحدي» اليوم إلى خواتيمه. وهو الجزء الثاني من مسلسل «سر» الذي لم تشاهده إلا بعد عرض دور جاوا عليها. عند قراءتها للنص ترك لديها علامات استفهام كثيرة حول الشخصية التي ستلعبها. «لقد تجاوزتها في محادثات طويلة مع كاتب العمل مؤيد النابلسي. قصدت الدخول في تفاصيلها كي أؤديها على المستوى المطلوب. كما زودتها ببعض الإضافات من عندي شملت نبرة صوتي، كي أرسم لها إطاراً معيناً تدور فيه».

وعن هذه المسافات التي تأخذها بين عمل وآخر تقول: «صحيح هناك فرق نحو 3 سنوات بين عملي الأخير (غربة) ومسلسل اليوم. فأنا أخاف التكرار، ولذلك آخذ وقتي وأدرس العروض التي تقدم لي، مع أنها ليست كثيرة. عندي مشكلة مع الموافقة بسرعة على دور معين. أفكر بمدى صواب خياري وما يمكنه أن يضيف إلى مشواري قبل الإقدام على أي خطوة».

في «التحدي» تقف فرح بيطار إلى جانب عدد كبير من نجوم الشاشة العربية، وبينهم السوري بسام كوسا واللبنانيون باسم مغنية ووسام حنا وجورج شلهوب وكارمن لبس. وتعلق: «تملكتني الرهبة عندما عرفت بأسماء فريق العمل بالفعل، معظمهم أساتذة سبقوني بالخبرة آلاف الأميال. مع كارمن لبّس شعرت بالراحة والانسجام التام، فهي ممثلة محترفة وإنسانة بالدرجة الأولى، كما أن طاقتها الإبداعية تنعكس على المتعاون معها. وما لفتني عندها، هذا الهدوء في الأداء، فقررت أن أتعلمه منها».

أما تجربتها التمثيلية مع بسام كوسا فهي تصفها بالرائعة «التمثيل مع أستاذ بمستوى بسام كوسا هو بمثابة قصة بحد ذاتها. أنه بالنسبة لي كما الأب الحاضر في موقع التصوير، كان يزودنا بالحنان تارة وبخفة الظل تارة أخرى. ممثل رائع ويتمتع بتواضع الحكماء، وهو أمر لفتني كثيراً عنده».

برأي فرح بيطار لا مجال للمقارنة بين جيل الممثلين من نجوم اليوم ونجوم الأمس. «إنهم من أصحاب المدارس التمثيلية الذين تغبّين منهم الدروس باستمرار، وتواضعهم يأسرك تلقائياً. من هذه النقطة بالذات يمكنك أن تدركي بأن لا مجال للمقارنة بينهم وبين بعض نجوم اليوم. أنا أحسد هذا النوع من الممثلين على التجربة الغنية التي مروا بها، فتراكمت عندهم فناً وإبداعاً. هم أبناء الزمن الأصيل ومنهم نتعلم ونستفيد».

دخول فرح على جزء ثانٍ من عمل سبق وألّف أركانه عائلة تعرف بعضها وتربطهم علاقة زمالة قوية، لم تشعرها بأنها دخيلة. «الجزء الثاني من العمل، تختلف قصته عن الأول، لذلك شعرنا جميعاً كأننا ندخل في عمل جديد. ولكن ما كان يميزهم عني هو أنهم أصحاب شخصيات سبق ولعبوها بنجاح، فكان من السهل عليهم استرجاعها. عكسي تماماً، كنت أجسد شخصية تدخل المسلسل للمرة الأولى. وهنا لا بد لي من الإشادة بأداء زميلي وسام حنا، الذي بالفعل قدّم أحد أجمل أدواره في «التحدي» ضمن شخصية مهند بدران. كنت أتفرج عليه في موقع التصوير وهو يمثل، مستمتعة بحركاته وكيفية تنفيذه للشخصية».

لا تحب بيطار أن تقدم دوراً تاريخياً على المدى القريب، فهي من بعد «ثورة الفلاحين» دخلت بسرعة على نوع آخر. لذلك تفضل اليوم الابتعاد عن هذا النمط الدرامي والدخول أكثر في عالم دراما التشويق والإثارة. «أحب دراما الأكشن، وكل ما تتطلبه من حركة وطاقة عند الممثل. فحمل المسدسات وملاحقة الآخر ولإبراز لياقات بدنية، كلها عناصر تثير شهيتي التمثيلية وأفضلها على غيرها. فهي موضوعات مختلفة عن الحياة التي أعيشها، ولذلك تستهويني».

وعن الشخصية التي تحب أن تجسدها يوماً ما تقول: «ليس هناك من اسم محدد عندي، ولكنني أحب تقديم عمل فني استعراضي، لأني أميل إليه بشكل كبير». ومن بين الأدوار التي تمنت لو لعبتها، واحد لكارمن بصيبص في فيلم «العارف». «هذا النوع من الأدوار يجذبني، سيما وأنه يتطلب تمرينات مكثفة».

فرح بيطار وبعد تقديمها بطولة مطلقة في «غربة» وانتقالها اليوم إلى دور ضمن مجموعة أبطال، لا يهمها كما تقول أن تبقى محصورة في الأولى. «أحياناً ومن خلال دور صغير ومساحة أقل، تستطيعين أن تحفري في ذاكرة المشاهد. ما يمهني في الموضوع هو ما يحمله لي الدور، والإضافات التي يعكسها علي. ومن هذا المنطلق خضت تجربتي مع مسلسل «التحدي»، إذ كان من غير الوارد أن أرفضه. فهذه النمطية السائدة عن البطولة المطلقة لا تهمني ولا تعنيني. التمثيل هو من أجمل المهن وأمتعها، تتيح لصاحبها خوض تجارب لا تشبهه، ولا يحلم في مقاربتها في حياته الطبيعية. التمثيل مدرسة نتعلم منها الكثير وتحمل لنا التسلية في الوقت نفسه».

وتختم فرح بيطار بخبر تعلنه لأول مرة مفاده بأن هناك حديثاً عن جزء ثالث من مسلسل «التحدي». أما حلقاته الأخيرة فتذكر لنا بأنها تحمل الكثير من المفاجآت، ونهايته لن تكون قاطعة، لأنها مفتوحة على عدة احتمالات.

بيروت: فيفيان حداد- الشرق الأوسط

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